¡Luto en Colombia! Falleció reconocida influencer tras luchar contra devastadora enfermedad

La muerte de una joven influencer colombiana de 23 años generó conmoción en redes sociales tras conocer su lucha contra una grave enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en redes: fallece influencer colombiana de 23 años tras dura batalla de salud
Luto en redes: fallece influencer colombiana de 23 años tras dura batalla de salud. (Foto FreePik)

Una triste noticia sacudió el mundo digital colombiano: una reconocida influencer y creadora de contenido falleció el pasado miércoles 11 de marzo en Cali.

¿Quién es la influencer colombiana que falleció?

Se trata de Carolina Reyes, mejor conocida como Carol The Warrior, una influencer y empresaria originaria del pacifico colombiano.

Carol The Warrior se había ganado un lugar especial en las redes sociales por su energía, su autenticidad y su manera de enfrentar los retos de la vida con valentía.

A pesar de los últimos meses de lucha contra una enfermedad que la mantuvo bajo tratamiento constante, Carolina continuó compartiendo su vida y experiencias con sus seguidores.

Incluso, a finales de febrero, realizó un viaje a Brasil, documentando momentos de alegría y aventura, mostrando que quería vivir plenamente a pesar de las dificultades.

Fallece la influencer colombiana Carol The Warrior tras enfrentar una grave enfermedad
Fallece la influencer colombiana Carol The Warrior tras enfrentar una grave enfermedad. (Foto FreePik)

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de Carolina, su equipo expresó:

“Quien fue una guerrera, una persona brillante, y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó. Con mucho dolor anunciamos que lastimosamente partió con el señor este 11 de marzo del 2026, les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos. La demás información sobre todo lo relacionado al acontecimiento, la estaremos publicando en sus redes sociales. Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas, así mismo esperamos que sea despedida por todos nosotros”.

La influencer tenía tan solo 23 años al momento de su fallecimiento, dejando un profundo vacío entre sus seguidores y la comunidad digital.

¿Cuál fue la causa de muerte de Carol The Warrior

Aunque la causa exacta de la muerte no ha sido confirmada oficialmente, se sabe que Carolina había sido diagnosticada con una enfermedad grave desde octubre de 2025.

La creadora de contenido había compartido con sus seguidores que presentó dolores persistentes, y que los médicos encontraron líquido en sus pulmones, lo que requirió intervenciones médicas importantes, incluida la extracción de varias bolsas de líquido y un procedimiento en el pecho.

Durante su proceso, Carolina documentó su tratamiento y compartió la experiencia con sus seguidores, convirtiendo su lucha en un ejemplo de fortaleza y transparencia.

Además, reveló que algunos familiares atribuían su enfermedad a causas espirituales, incluso mencionando la posibilidad de brujerí4, lo que demuestra las diferentes interpretaciones que se dieron sobre su condición.

A pesar de las complicaciones, Carolina mostraba avances en sus redes y se mantenía optimista hasta los últimos meses de su vida, dejando un legado de valentía, autenticidad y cercanía con su comunidad digital.

Muere influencer colombiana Carol The Warrior a los 23 años tras luchar contra devastadora enfermedad
Muere influencer colombiana Carol The Warrior a los 23 años tras luchar contra devastadora enfermedad. (Foto FreePik)
