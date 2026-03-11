Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no | VIDEO

Una presentadora de RCN vivió un curioso momento en vivo cuando su compañero le hizo una inesperada propuesta de matrimonio durante el programa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Presentadora de RCN recibe inesperada propuesta de matrimonio en pleno programa y dice que no. (Foto FreePik)

Un curioso momento se vivió en televisión en vivo cuando una presentadora del canal RCN recibió una inesperada propuesta de matrimonio durante la emisión de un programa matutino.

La situación tomó por sorpresa a la comunicadora, quien respondió con humor frente a sus compañeros.

¿Quién fue la presentadora de RCN que recibió la inesperada propuesta de matrimonio?

Se trata de Sandra Vélez, presentadora del programa Mañana Express.

Mientras se encontraba al aire junto a sus compañeros Yener Bedoya y Carlos Marín, se produjo una confusión durante una conversación que terminó generando risas en el set.

En medio del diálogo, Yener le preguntó directamente a Sandra si ella se casaría con él. La presentadora respondió de inmediato que no.

Presentador le pide matrimonio en vivo a colega de RCN y ella lo rechaza entre risas. (Foto Canal RCN)

Ante la negativa, el presentador le preguntó entonces con quién se casaría, a lo que Vélez contestó entre risas que se casaría con su esposo.

El momento continuó cuando Yener, aparentemente confundido con el tema que estaban comentando, insistió preguntando si ella no se casaría “con usted misma”. La reacción de Sandra fue de desconcierto, pues no entendía a qué se refería su compañero.

Fue entonces cuando Carlos Marín intervino para aclarar lo que había ocurrido. El presentador explicó que Yener se había equivocado, ya que el tema del que iban a hablar era el caso de una periodista que había realizado una ceremonia simbólica para casarse consigo misma.

¿Quién es la presentadora que se casó con ella misma?

La referencia del programa era la periodista colombiana Silvia Corzo, quien recientemente compartió en redes sociales que realizó una ceremonia simbólica para comprometerse consigo misma.

El evento se llevó a cabo el 8 de marzo y reunió a un grupo cercano de amigos en un espacio campestre.

Más que una boda tradicional, se trató de un acto de sologamia, una práctica simbólica en la que una persona decide formalizar un compromiso personal consigo misma.

Durante la ceremonia, la periodista —originaria de Bucaramanga— explicó que el gesto representaba una decisión de priorizar su bienestar emocional y mental.

En el rito, Corzo expresó que le decía sí a la vida y a sí misma, prometiendo cuidarse, escucharse y no abandonarse, como una forma de fortalecer el amor propio y poder amar mejor a los demás.

Silvia Corzo sorprendió al casarse con ella misma.
Silvia Corzo sorprendió al casarse con ella misma. (Foto FreePik)
