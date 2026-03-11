Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura apareció con curiosas marcas en sus brazos y reveló quién se los hizo: no fue su esposo

La Segura mostró marcas en sus brazos que parecían chupones y sorprendió al revelar quién fue el responsable.

La Segura mostró curiosas marcas en sus brazos y reveló quién se las hizo
(Foto Canal RCN)

La creadora de contenido La Segura volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir un video en sus redes sociales en el que mostró varias marcas en sus brazos que parecían chupones.

En el clip, la influenciadora enseñó algunos morados visibles en su piel y comentó, de forma jocosa, que las marcas habían sido hechas por un hombre que no era su esposo.

El comentario llamó la atención de sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa ante la afirmación.

La Segura mostró marcas en sus brazos y sorprendió al revelar quién se las hizo
(Foto Canal RCN)

¿Quién le hizo las marcas en los brazos a La segura?

En el mismo video, La Segura aclaró rápidamente la situación y explicó que el responsable de las marcas era su hijo Lucca, quien está cerca de cumplir un año.

La creadora de contenido explicó que el pequeño tiene la costumbre de morder o succionar el brazo cuando está jugando o cuando alguien lo carga, lo que termina dejando marcas similares a chupones.

Mientras mostraba los morados en su brazo, comentó que su hijo se la pasa “atacando” a quienes se acercan a él y que ya no solo la muerde a ella, sino también a otras personas del entorno familiar.

Según relató en el video, el comportamiento del bebé se ha vuelto frecuente, por lo que bromeó preguntándose qué pueden hacer en casa para evitar que siga dejando ese tipo de marcas.

¿Qué otro contenido de su hijo ha mostrado La segura?

Horas antes de compartir el video de las marcas, La Segura también había publicado contenido relacionado con su hijo en sus historias de Instagram.

En una de las publicaciones mostró a Lucca con una nueva amiga, mientras se encontraban juntos viendo el paisaje desde una ventana. En tono divertido, la influenciadora comentó que el pequeño ya quiere estar visitando otras casas y relacionándose con más niños.

La creadora de contenido bromeó sobre la situación y dijo que se pregunta si su hijo en el futuro será “callejero”, ya que rápidamente busca interactuar con otras personas.

Las publicaciones hicieron parte de las historias cotidianas que La Segura suele compartir con sus seguidores, en las que muestra momentos de su vida familiar y la etapa de maternidad que vive actualmente junto a su hijo.

La segura comparte contenido de su hijo junto amigas nuevas.
(Foto Canal RCN)
