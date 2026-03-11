Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Valentino Lázaro junto Zalek, el cantante que murió en un accidente de tránsito

Tras confirmarse el fallecimiento de Zalek en un accidente de tránsito, se conoció un video de Valentino Lázaro compartiendo con el artista.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia - Zalek durante entrevista para SuperLike.
Este es el video de Valentino junto a Zalek, el cantante que falleció en un accidente de tránsito. Foto | Canal RCN.

Nuevamente, el mundo del música en Colombia se viste de luto, esto luego de que fuera confirmado el lamentable fallecimiento de Zalek, un cantante de música urbana que falleció a causa de un accidente de tránsito.

¿Quién era Zalek, el cantante que falleció en un accidente de tránsito?

En medio de la conmoción que continúa causando la dolorosa pérdida del joven artista, recientemente salió a la luz un video de Valentino Lázaro en el que aparece junto al fallecido cantante y otros creadores de contenido.

La grabación, que fue compartida por Zalek en su cuenta oficial de Instagram el 12 de junio del año anterior, corresponde a una publicación en la que el artista quiso promocionar el lanzamiento de 'Batería Baja', una canción que hizo en colaboración con Luister La Voz.

En el videoclip, se puede apreciar al hoy participante del reality de convivencia del Canal RCN, coreando y bailando el éxito musical a muy escasos metros del intérprete, quien emocionado, también disfruta de la canción.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Sale a la luz video de Valentino Lázaro junto a Zalek. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la causa del fallecimiento del cantante Zalek?

De acuerdo con la información revelada por el equipo de trabajo de Gus Rincón, la causa de muerte del artista urbano fue el impacto que sufrió luego de un aparatoso accidente en el que se chocó mientras conducía y su moto en la calles de la capital antioqueña.

"Para mí se me fue un hijo, esos que sueñas con sus sueños y quieres ver crecer. Hoy despido a Eduardo el chino lleno de sueños que siempre estaba con una sonrisa, despido a @soyzalek un producto musical que creamos en una mañana en madrid con Alex y que deja música y mucha alegría como legado", escribió Gus Rincón en su más reciente publicación en Instagram.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Valentino Lázaro y el video en el que aparece junto a Zalek. Foto | Canal RCN.

La impactante noticia y las circunstancias en las que falleció Zalek, han generado profundo dolor no solo en sus familiares y amigos más cercanos, sino también en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida y ser testigos de sus ganas de conquistar el mundo con sus letras.

Por ahora, seguidores del cantante esperan conocer mayores detalles de cuando se llevaran a cabo sus honras fúnebres para poder darle el último adiós.

