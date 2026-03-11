Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara reveló que Emilia ya muestra señales de interés por la música; así fue el momento

Paola Jara conmovió al mostrar a su hija Emilia disfrutando del piano y dejando ver su posible afinidad musical.

Paola Jara enterneció.
Paola Jara enterneció al mostrar a Emilia disfrutando del piano. (Foto Gladys Vega/AFP)

La cantante Paola Jaradejó ver su deseo porque su pequeña hija Emilia escoja el camino musical.

Paola Jara muestra la afinidad.
Paola Jara muestra la afinidad de Emilia con la música. (Foto Canal RCN)

¿Cómo mostró Paola Jara el gusto de Emilia por la música?

Paola conmovió en redes sociales al compartir un tierno momento junto a su hija tocando el piano. En el clip se le puede ver a la artista con Emilia en las piernas mientras ensaya en el instrumento.

La niña se escucha muy emocionada emitiendo ruidos por lo que Paola no pudo evitar esperanzarse de que su fruto con Jessi Uribe sienta afinidad y curiosidad por la música.

Paola ha sido muy cuidadosa y no ha mostrado el rostro de la niña que ya se ve más grande y despierta. La cantante acompaña el post preguntándole a sus seguidores si creen que Emilia saldrá cantante.

“¿Ustedes que creen… a Emi le va a gustar la música o no? ¿Será que va a cantar?”, escribió Paola Jara en su publicación.

La publicación se llenó de comentarios donde los internautas expresaron que Emilia había heredado el talento de ambos padres y que si se lo estimulaban desde temprana edad lo más probable es que continuara con su legado.

Paola ha construido una carrera sólida en la música popular y sabe que el talento puede cultivarse desde la infancia.

Aunque no busca imponerle un camino, sí se muestra emocionada de que Emilia tenga curiosidad por el arte que tanto le ha dado a su familia.

¿Cómo celebraron el primer Día de la mujer de Emilia?

Desde el nacimiento de Emilia, Paola Jara y Jessi Uribe han compartido con sus seguidores la alegría de esta nueva etapa.

La pareja se ha mostrado muy unida y feliz, dejando ver que la llegada de su hija transformó su cotidianidad y les dio un motivo más para celebrar la vida.

Jessi, por ejemplo, compartió el pasado 8 de marzo unas fotografías muy caseras en las que aparece durmiendo junto a Paola y Emilia.

El cantante acompañó las imágenes con un mensaje en el que expresaba lo feliz que estaba de poder compartir el primer Día de la Mujer con su hija.

Paola Jara muestra el crecimiento de Emilia.
Paola Jara muestra el crecimiento de Emilia tras tres meses de su nacimiento. (Foto Canal RCN)
