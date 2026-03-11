Yuli Ruiz se desahogó con Campanita y Karola y reveló detalles de su ruptura con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3.

Yuli Ruiz dijo que se sentía controlada por Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

¿Por qué terminaron Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz se sinceró con Alejandro Estrada y le dijo que lo mejor era que se distanciaran y quedaran como amigos.

Luego de esta conversación, la paisa se abrió con sus compañeros y explicó varios de los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

Una de las principales razones que mencionó fue que su objetivo dentro del reality no era conseguir pareja y mucho menos “encuevarse” con una sola persona.

Ruiz aseguró que sintió que todo iba demasiado rápido y que además hubo actitudes de Alejandro que no le agradaron.

La participante expresó que hace falta mucho juego y que una relación sentimental podría convertirse en una distracción de sus metas.

Karola, quien escuchó atentamente, le manifestó su apoyo y le recordó que las personas suelen comportarse de manera distinta cuando están solteras que cuando tienen pareja.

Yuli también confesó que no le gusta sentirse controlada y que Alejandro, en algunas situaciones, podía llegar a ser controlador.

¿Cómo reaccionó Alejandro estrada a su ruptura con Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro tomó la decisión de Yuli con calma y respeto. Le dijo que podían ser amigos y comenzar desde cero, demostrando que entendía sus razones y que no quería generar conflictos dentro de la casa.

Además, Alejandro se destacó en la prueba de la noche, donde los famosos debían invalidar el voto de un compañero, logrando salir del riesgo de abandonar la competencia.

Hoy, la tensión se mantiene en aumento porque habrá gala de nominación en positivo. En esta dinámica, los participantes deberán votar para salvar a un compañero de estar en placa, lo que cambiará el rumbo de la semana y pondrá a prueba las alianzas dentro de la casa.

Asimismo, los famosos se sometieron al detector de mentiras con preguntas formuladas por el público, una dinámica que generó momentos de tensión y dejó al descubierto aspectos personales y estratégicos de cada uno.