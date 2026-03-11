Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Nicolás Arrieta se burla del congelado del esposo de Beba en Buen día Colombia

Nicolás Arrieta y varios presentadores de Buen día Colombia recrearon en tono de humor el congelado del esposo de Beba.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Nicolás Arrieta parodia el congelado del esposo de Beba en pleno programa en vivo
Nicolás Arrieta parodia el congelado del esposo de Beba en pleno programa en vivo. (Foto Canal RCN)

El ingreso del esposo de Beba durante la dinámica del “congelado” en La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar.

Artículos relacionados

Esta vez, el momento fue recreado en tono de humor en el programa matutino Buen día Colombia, donde el influencer Nicolás Arrieta y varios presentadores decidieron imitar la escena que se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué el ingreso del esposo de Beba está recibiendo críticas?

Todo ocurrió durante una de las galas del reality, cuando el “Jefe” anunció a los participantes que debían permanecer completamente congelados. En ese momento ingresó Andrés Gómez, esposo de Beba.

El hombre saludó a los participantes y luego se acercó a su esposa para decirle que la había extrañado y para recordarle que confiaba en ella. También le expresó que la consideraba una mujer valiente y la animó a continuar con su participación dentro del programa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue el gesto que tuvo antes de salir de la casa. Gómez decidió quitarse la camisa y dejársela a Beba como recuerdo, explicando que quería que ella tuviera algo suyo mientras seguía dentro del reality.

Artículos relacionados

La escena generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios criticaron el momento, señalando que el propio Andrés había insinuado previamente que haría “algo impactante” durante su ingreso, por lo que esperaban una acción más llamativa.

Otros comentarios también señalaron detalles del encuentro, como el hecho de que no hubiera un beso entre la pareja y que el recuerdo que dejó fuera únicamente la camisa que llevaba puesta.

Redes criticaron el congelado del esposo de Beba.
Redes criticaron el congelado del esposo de Beba. (Foto Canal RCN)

¿Qué hizo Nicolás Arrieta y presentadores de Buen día Colombia al imitar al esposo de Beba?

El tema también llegó al programa Buen día Colombia, donde Nicolás Arrieta, quien se encuentra participando como panelista invitado durante algunas semanas, decidió recrear el momento en tono de broma.

Durante la transmisión, Arrieta comenzó a imitar la escena junto a los presentadores Jaime Andrés López y Orlando Liñán. Los tres empezaron a quitarse las camisas mientras repetían frases similares a las que dijo el esposo de Beba durante su ingreso.

Presentadores de Buen día Colombia se burlan del congelado del esposo de Beba
Presentadores de Buen día Colombia se burlan del congelado del esposo de Beba. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La dinámica continuó cuando Renzo Meneses se sumó para sumarse a la parodia. Entre risas, los presentadores exageraron la situación y recrearon la escena como una forma de comentar el momento viral que dejó el reality.

En medio de la broma, Nicolás Arrieta lanzó su camisa al aire y comentó, entre risas, que era “la camiseta toda sudada en la cara”, haciendo referencia al gesto que tuvo el esposo de Beba cuando decidió quitarse la prenda y dejársela como recuerdo dentro de la casa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandro Estrada se enfrenta con Eidevin. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Eidevin protagonizan duro enfrentamiento por el detector de mentiras; esto pasó

Alejandro Estrada tuvo un fuerte cruce de palabras con Eidevin tras la dinámica del detector de mentiras en La casa de los famosos.

Yuli Ruiz reveló detalles de su ruptura. Alejandro Estrada

¿Controlador? Yuli Ruiz reveló detalles de su ruptura con Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Yuli Ruiz compartió en La casa de los famosos Colombia cómo vive el final de su relación con Alejandro Estrada.

La novia de Tebi opina sobre Alexa y el supuesto coqueteo que ha visto en el programa La casa de los famosos

Alejandra Salguero, novia de Tebi, rompe el silencio sobre Alexa: “Bastante coqueteo de esta chica”

Las parejas de Alexa y Tebi hablaron tras el supuesto “shippeo” entre ellos en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Última historia de Zalek Talento nacional

Sale a la luz el último video que dejó el cantante Zalek horas antes de fallecer

Se reveló un video de lo que hacía el cantante Zalek horas antes del accidente de tránsito que acabó con su vida.

Así fue el emotivo reencuentro de Hugo García con Isabella Ladera tras una pérdida familiar Influencers

Hugo García muestra su emotivo reencuentro con Isabella Ladera tras dolorosa pérdida familiar

J Balvin

J Balvin enterneció las redes al revelar la tierna discusión que tuvo con su hijo Río

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?