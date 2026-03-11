Nicolás Arrieta se burla del congelado del esposo de Beba en Buen día Colombia

El ingreso del esposo de Beba durante la dinámica del “congelado” en La casa de los famosos Colombia continúa dando de qué hablar.

Esta vez, el momento fue recreado en tono de humor en el programa matutino Buen día Colombia, donde el influencer Nicolás Arrieta y varios presentadores decidieron imitar la escena que se volvió viral en redes sociales.

¿Por qué el ingreso del esposo de Beba está recibiendo críticas?

Todo ocurrió durante una de las galas del reality, cuando el “Jefe” anunció a los participantes que debían permanecer completamente congelados. En ese momento ingresó Andrés Gómez, esposo de Beba.

El hombre saludó a los participantes y luego se acercó a su esposa para decirle que la había extrañado y para recordarle que confiaba en ella. También le expresó que la consideraba una mujer valiente y la animó a continuar con su participación dentro del programa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del público fue el gesto que tuvo antes de salir de la casa. Gómez decidió quitarse la camisa y dejársela a Beba como recuerdo, explicando que quería que ella tuviera algo suyo mientras seguía dentro del reality.

La escena generó una gran cantidad de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios criticaron el momento, señalando que el propio Andrés había insinuado previamente que haría “algo impactante” durante su ingreso, por lo que esperaban una acción más llamativa.

Otros comentarios también señalaron detalles del encuentro, como el hecho de que no hubiera un beso entre la pareja y que el recuerdo que dejó fuera únicamente la camisa que llevaba puesta.

Redes criticaron el congelado del esposo de Beba. (Foto Canal RCN)

¿Qué hizo Nicolás Arrieta y presentadores de Buen día Colombia al imitar al esposo de Beba?

El tema también llegó al programa Buen día Colombia, donde Nicolás Arrieta, quien se encuentra participando como panelista invitado durante algunas semanas, decidió recrear el momento en tono de broma.

Durante la transmisión, Arrieta comenzó a imitar la escena junto a los presentadores Jaime Andrés López y Orlando Liñán. Los tres empezaron a quitarse las camisas mientras repetían frases similares a las que dijo el esposo de Beba durante su ingreso.

Presentadores de Buen día Colombia se burlan del congelado del esposo de Beba. (Foto Canal RCN)

La dinámica continuó cuando Renzo Meneses se sumó para sumarse a la parodia. Entre risas, los presentadores exageraron la situación y recrearon la escena como una forma de comentar el momento viral que dejó el reality.

En medio de la broma, Nicolás Arrieta lanzó su camisa al aire y comentó, entre risas, que era “la camiseta toda sudada en la cara”, haciendo referencia al gesto que tuvo el esposo de Beba cuando decidió quitarse la prenda y dejársela como recuerdo dentro de la casa.