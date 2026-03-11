Mateo Carvajal muestra atrevidos audios que le envía una seguidora y su hijo Salvador reacciona indignado

El creador de contenido y deportista Mateo Carvajal llamó la atención de sus seguidores luego de mostrar en sus redes sociales algunos de los mensajes que recibe por parte de sus fanáticas.

El también influencer compartió el momento en sus historias de Instagram, donde publicó la reacción de una seguidora a una de sus publicaciones y, posteriormente, la divertida respuesta de su hijo Salvador al enterarse de la situación.

Fanática le envía intensos audios a Mateo Carvajal y su hijo Salvador la llama “atrevida” (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Mateo Carvajal sobre los mensajes que le llegan?

En las historias, Mateo mostró la captura de un chat en el que una seguidora le respondió a una publicación con varios audios enviados en tono de broma.

En el primer mensaje se ve como la mujer le manda un emoji de una mujer embarazada, haciendo referencia que se embarazó con el video que subió el creador de contenido.

Luego se escucha como en un audio le decía que él le encantaba, aunque lo expresaba con palabras exageradas y mezcladas con insultos en tono humorístico. En otro audio se escuchaba a la seguidora llorando de manera dramática, como parte del mismo chiste.

Carvajal compartió los audios con sus seguidores y acompañó la publicación con un comentario en el que, entre risas, escribió que ojalá pudiera encontrar una seguidora “tierna” como esa.

El contenido rápidamente generó reacciones entre quienes siguen al influencer, pero lo que más llamó la atención fue la respuesta que tuvo su hijo al escuchar los mensajes.

¿Cómo reaccionó Salvador al escuchar los mensajes que le envían a su papá?

Mateo Carvajal expone curiosos audios de una fan y su hijo Salvador no se quedó callado. (Foto Canal RCN)

Más tarde, Mateo contó que su hijo Salvador había visto las historias y decidió enviarle varios audios reaccionando a lo que escuchó.

En los mensajes de voz, el niño expresó su sorpresa y calificó a la mujer como una “atrevida”, preguntando quién era la persona que le había enviado esos audios a su papá.

Salvador también le preguntó a Mateo qué pensaba de lo que la mujer había dicho y si existía la posibilidad de que él se enamorara de esa seguidora.

Para continuar con la broma, Mateo le envió a su hijo una supuesta foto de la mujer que había enviado los audios. Sin embargo, la imagen resultó ser un meme de La Liendra usando un traje corto de carnaval.

Al ver la fotografía, Salvador reaccionó diciendo que la mujer le parecía “muy fea”. Mateo, entre risas, le respondió que simplemente estaba delgada, pero que era linda.

La conversación terminó de forma divertida cuando el niño aseguró que incluso podría publicar en TikTok que ese era el tipo de mujeres que le gustaban a su papá.