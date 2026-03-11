El mundo de la música se encuentra de luto tras la trágica muerte del cantante barranquillero Zalek el pasado 10 de marzo en un accidente de tránsito.

¿Cómo reaccionó Fanny Lu a la muerte del cantante Zalek?

La inesperada muerte del cantante Zalek dejó un profundo impacto entre colegas, amigos y seguidores.

Entre quienes se pronunciaron estuvo Fanny Lu, quien dejó un estremecedor mensaje para despedirse del joven artista, resaltando su alegría, su talento y la huella que dejó en quienes lo conocieron.

Zalek te fuiste temprano. Te han hecho un llamado desde aquel lugar de luz donde Dios nos tendrá a todos compartiendo su paz algún día.

La reconocida artista compartió varias fotos y videos de recuerdo junto a Zalek en donde lograron forjar una cercana amistad.

Fanny Lu confesó que a pesar del corto tiempo que compartieron fue suficiente para saber que lo iba a extrañar porque había logrado ganarse su corazón y cariño.

Juntos cantamos, compartimos momentos, halagos y palabras bonitas, sonreímos y marcamos sin duda cada uno el corazón del otro por siempre. ¡Descansa en paz! Desde aquí se te acompaña con amor.

Fanny Lu compartió recuerdos junto a Zalek. (Fotos AFP: Gustavo Caballero y Freepik)

¿Cuál fue la última conversación entre Fanny Lu y Zalek?

En medio de la despedida, Fanny Lu también reveló un fragmento de la última conversación que sostuvo con Zalek, un intercambio breve pero lleno de afecto y admiración.

Según compartió la cantante, el artista le escribió cuando escuchó una canción suya en Monterrey, México.

Mi Fanny escuchándote en Monterrey - Yeyy, pásame el video para bajarlo - Mi Fanny linda lo grabé en el momentico así para mostrarte, me da muchísimo orgullo cada que te escucho en cualquier lugar del mundo - No seas bello, gracias. Tu música y voz también llegarán a todos los rincones del mundo - Te admiro y quiero mucho.

En aquella conversación Fanny le dejó palabras de motivación al joven artista a quien lo invitó a seguir trabajando para llegar a muchos países del mundo con su música.

¿Qué mensaje le envió Fanny Lu a la familia del cantante Zalek?

Fanny Lu también en su mensaje se acordó de los seres queridos de Zalek a quienes les expresó todo su cariño y les envió mucha fortaleza en esta momento tan difícil que atraviesan.

A tu familia, amigos, equipo y fans, todo mi cariño, que Dios les regale esa paz para llenar ese espacio inmenso, vacío, que dejas en este mundo y lo llenen con la alegría de saber que Dios te ha llamado porque tu presencia a su lado era precisa para Él.

La artista hizo una reflexión en donde aseguró que la vida se trataba de reconocer que después de la vida venía lo mejor en la casa de Dios.

Asegurando que, Zalek había aprendido y vivido lo necesario en este plano terrenal para ahora irse a cantarle a Dios y servirle allá en lo alto.