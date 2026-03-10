Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Diomedes Díaz llamó la atención al contar el consejo que su papá le dio en un sueño

Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, compartió un emotivo mensaje tras haber visto a su padre en sus sueños.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
hijo de Diomedes Díaz contó el consejo que su papá le dio en un sueño
Diomedes Díaz reveló el consejo que su papá le dio / (Foto del Canal RCN)

Un mensaje compartido por Diomedes Dionisio generó conversación entre sus seguidores. Luego de atravesar una situación de salud que lo llevó a permanecer en una unidad de cuidados intensivos, el artista habló sobre un sueño relacionado con su padre, Diomedes Díaz.

Artículos relacionados

¿Por qué Diomedes Dionisio estuvo en UCI?

A comienzos de febrero de 2026, el cantante tuvo que cancelar varias presentaciones musicales que ya estaban programadas. En ese momento se conoció que fue internado de urgencia en la unidad de cuidados intensivos.

¿Por qué Diomedes Dionisio estuvo en UCI?
Diomedes Dionisio, hijo de Diomedes Díaz, preocupó por su estado de salud / (Foto de Freepik y Canal RCN)

La hospitalización ocurrió luego de una descompensación que obligó a los médicos a realizarle varios exámenes. Posteriormente, se informó que el artista presentaba distintos problemas de salud en los riñones, en la vesícula, pulmones e hígado.

Durante varios días, su estado generó preocupación entre sus seguidores, especialmente porque el propio cantante no había aparecido públicamente mientras se encontraba en el centro médico.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la recuperación de Diomedes Dionisio?

Después de casi 20 días de hospitalización, el artista reapareció en un video publicado en sus redes sociales. En el mensaje agradeció a las personas que estuvieron pendientes de su estado de salud y confirmó que se encontraba en proceso de recuperación.

“Estoy vivito y coleando, con ganas de cantar y de seguir adelante”, expresó.

Días después, un comunicado publicado en su cuenta de Instagram informó que el primero de marzo recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar. Sin embargo, el cantante continúa con un tratamiento médico que hace parte del proceso de recuperación.

¿Cómo fue la recuperación de Diomedes Dionisio?
Diomedes Dionisio habla de su recuperación / (Foto de Freepik)

Según lo compartido por su equipo, la expectativa es que pueda retomar sus compromisos musicales a mediados de marzo, una vez los médicos confirmen que está en condiciones para volver a los escenarios.

El artista destacó el acompañamiento de su madre, Denis Aroca, quien estuvo presente durante el tiempo que permaneció hospitalizado. En redes sociales, el cantante ha compartido fotografías con ella, agradeciendo el apoyo recibido durante esos días.

Artículos relacionados

¿Qué consejo recibió Diomedes Dionisio de Diomedes Díaz, su padre?

Diomedes Dionisio, uno de los hijos del cantante vallenato Diomedes Díaz, compartió en sus historias de Instagram un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. El artista afirmó que, durante los días posteriores a su recuperación, tuvo un sueño en el que su padre le transmitió un consejo.

En la publicación, el cantante explicó que en el sueño su padre le decía una frase que interpretó como un mensaje para continuar con su proceso personal. Según escribió, el consejo fue:

Todo aquel que entra sale. No desesperes la vida, a ella hay es que vivirla.

El mensaje fue acompañado por una fotografía en la que el artista aparece sonriendo, lo que varios internautas interpretaron como una señal de que su estado de salud ha mejorado.

El contenido generó comentarios en redes sociales, donde seguidores afirmaron que el legado de Diomedes Díaz continúa siendo vigente.

