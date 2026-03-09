Jhorman Toloza envía mensaje a Alexa tras supuesto “shippeo” con Tebi en La casa de los famosos

A través de sus redes sociales, Jhorman Toloza, pareja de Alexa, compartió un mensaje dedicado a ella con motivo del Día de la Mujer. La publicación llamó la atención de varios usuarios, ya que la participante actualmente se encuentra dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué mensaje le envió Jhorman Toloza a Alexa por el Día de la Mujer?

El mensaje fue publicado junto a una imagen de Alexa en la que aparece durante su participación en el programa.

La dedicatoria fue compartida en sus redes sociales y rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la pareja.

En la publicación, Jhorman Toloza escribió unas palabras dirigidas a Alexa en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer que fue el pasado domingo, 8 de marzo.

“Feliz día para la mujer más hermosa de mi universo”, escribió el joven en el mensaje.

Jhorman Toloza reacciona en redes tras supuesto “shippeo” de Alexa con Tebi. (Foto: Canal RCN)

En el mismo texto también agregó otras palabras dirigidas a Alexa y confirmando su amor por ella: “Te amo, te pienso y te extraño, mi angelito precioso. Espero con ansias verte, mi princesa”.

¿Por qué el mensaje de Jhorman Toloza, pareja de Alexa Torrex, generó comentarios en redes?

La publicación se dio luego de que en redes sociales comenzara a circular un supuesto “shippeo” entre Alexa y Tebi, otro de los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Durante una de las recientes galas también se presentaron imágenes relacionadas con la convivencia entre los participantes, en los que habría una cercanía entre ellos y generó una ola de comentarios en redes.

En medio de esos comentarios, Jhorman Toloza volvió a pronunciarse con otro mensaje dirigido a Alexa. En esa publicación escribió: “Te voy a seguir apoyando hasta el final”.

Jhorman Toloza reacciona en redes tras supuesto “shippeo” de Alexa con Tebi. (Foto: Canal RCN)

Aunque Alexa dejó claro el tema con su grupo, ‘Tormenta’, y lo mencionó en forma de broma y en una conversación entre Tebi y Alexa dejaron claro que ellos tienen relaciones a fuera del reality.

Lo cierto es que Jhorman Toloza, la pareja de Alexa, sigue muy activo en redes y pendiente de lo que sucede en la casa y con el team de Alexa, quien suele estar siempre en placa.