Beba reaccionó de forma inesperada tras la sanción del Jefe y su gesto no pasó desapercibido

En la gala de la noche del 8 de marzo de 2026, Beba, Mariana y Alexa fueron sancionadas por el Jefe tras incumplir algunas de las reglas dentro de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué hizo Beba para que fuera sancionada en La casa de los famosos Colombia?

La decisión fue anunciada durante la transmisión en vivo, en medio del momento de posicionamiento frente a los demás participantes de La casa más famosa.

La sanción se dio luego de que la producción detectara comportamientos que no están permitidos.

Recientemente, durante la fiesta que se realiza los sábados en La casa de los famosos Colombia, Beba y Mariana tuvieron una conversación en la que utilizaron señas, susurros y en un momento incluso se taparon los micrófonos.

Mientras hablaban, Beba le estaba contando a Mariana sobre un supuesto mensaje relacionado con el esposo de Johanna Fadul, quien estuvo como invitado musical durante esa misma fiesta.

Beba reacciona con risas tras la sanción del Jefe y su gesto no pasó desapercibido (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, ambas continuaron comunicándose con gestos y en voz baja. Este tipo de conductas no están permitidas dentro del programa, ya que los participantes deben mantener los micrófonos visibles y no cubrirlos mientras están conversando.

Por esta razón, Beba y Mariana tuvieron un castigo que tuvieron que compartir junto con Alexa.

¿Cuál fue la sanción que recibieron Beba, Mariana y Alexa?

En medio de la gala, el Jefe anunció primero la sanción para Alexa, luego de que fuera vista cubriéndose la cabeza con una colcha.

Después se dirigió a Beba y Mariana para informarles la decisión tomada tras lo ocurrido durante la fiesta.

En ese momento, las cámaras mostraron la reacción de las participantes. Beba tenía una expresión de sorpresa y miraba a Mariana, mientras ella permanecía atenta a lo que decía el Jefe.

La sanción consistió en que las tres participantes debían ir al calabozo y pasar la noche juntas en ese lugar.

Además, se indicó que ningún otro participante podía acercarse a ellas durante ese tiempo.

Al escuchar la decisión, Beba sonrió y luego comenzó a reír. Momentos después cambió nuevamente su expresión por uno de no querer hacerlo.

Por su parte, Alexa reaccionó desde el piso y pidió que la enviaran a placa en lugar de pasar la noche en el calabozo junto a ellas.

En el calabozo se lo tomaron un poco mejor y mencionaron que el castigo sería una pijamada.