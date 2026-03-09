La actriz colombiana Johanna Fadul arremetió contra Beba luego de que hiciera una afirmación sobre su esposo, Juanse Quintero en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Beba sobre Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul?

El momento ocurrió después de una fiesta en La casa de los famosos Colombia, en la que el esposo de la actriz, Juanse Quintero, participó como invitado musical junto a su agrupación Hombres a la Plancha.

Tras la presentación del grupo, varios participantes del programa comentaron sobre la presencia de los artistas y elogiaron lo atractivos que les parecían estos hombres.

En una conversación, Beba habló con Mariana y, entre susurros y señas, aseguró que Juanse Quintero le había escrito a través de Instagram.

Johanna Fadul responde a Beba con picante mensaje tras comentario sobre Juanse Quintero. (Foto: Canal RCN)

Aunque mencionó lo que dijo en el supuesto mensaje, y no entregó más detalles sobre la conversación ni explicó cuándo habría ocurrido.

El comentario no tardó en circular en redes sociales y generó diferentes reacciones entre los seguidores y sin duda en Johanna Fadul.

¿Cómo reaccionó Johanna Fadul al comentario de Beba sobre Juanse Quintero?

Luego de que el momento se volviera viral en redes sociales, Johanna Fadul decidió pronunciarse a través de un video publicado en sus redes sociales y fiel a su estilo supuestamente confronta a su esposo por presunta infidelidad.

Tras este video en las historias de Instagram, Johanna Fadul compartió una captura en la que se observa que ninguna de las dos se sigue en Instagram.

En ese mismo también mostró un mensaje que le envió a Beba tras lo ocurrido y de forma de burla le escribió y lo acompañó con la canción de Maluma, Felices los cuatro.

“Bebita, ¿puedo estar con mi marido hoy? Préstamelo”, acompañado de emojis de llanto.

Como se sabe este mensaje no será visto por Beba, sino hasta que la participante salga de La casa de los famosos Colombia.

Y es que no todo ha parado ahí, Johanna Fadul ha estado compartiendo los memes que le han hecho de Beba por sus gestos y además de comparaciones con personajes de películas y además con mensajes como: “decir que hace dos años rechazó a Cristiano Ronaldo”, escribió la actriz colombiana en otra publicación.