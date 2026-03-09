Mariana Zapata discutió con Yuli Ruiz en el posicionamiento de La Casa de los Famosos Colombia

Mariana Zapata y Yuli Ruiz tuvieron un tenso cruce de palabras en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata arremete contra Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Este 8 de marzo, el cantante Juanse Laverde se convirtió en el nuevo eliminado del reality.

Juanse obtuvo un porcentaje de 5,04% que no le alcanzó para superar a Juancho Arango, quien terminó regresando a la casa por una semana más.

Antes de la eliminación, los famosos aprovecharon el posicionamiento para decirse lo que en la convivencia no es tan oportuno mencionar.

¿Por qué fue el enfrentamiento entre Mariana Zapata y Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 3?

Mariana se le posicionó a Yuli Ruiz diciendo que es una persona que invalida los argumentos que le dan, que no los entiende y que siempre repite la misma respuesta. Mariana también señaló a Yuli de tener un papel de víctima que nadie se lo cree.

Yuli replicó que la molestia de Mariana es porque ella se pone un delantal y sirve para realizar las funciones domésticas, a diferencia de Zapata que no sabe ni usar una lavadora.

Además, aseguró que Mariana no se ha fijado en la convivencia para nominarla, sino que busca motivos pequeños como la forma en la que habla o la manera en que se viste para poder posicionarse.

La creadora de contenido respondió que con esas palabras Yuli le estaba dando la razón a sus señalamientos.

Mariana afirmó que Ruiz es incoherente en sus respuestas, pues recurre a situaciones pasadas que no tienen relación con las acusaciones de la actividad.

La modelo contó que eran percances que no había olvidado y que estaba esperando el momento adecuado para poder decírselos.

Finalmente, Yuli le dijo a Mariana que era una ridícula que no sabía caminar bien en tacones y que el título de “buscona” le había quedado bien.

La tensión fue evidente, al punto que ambas participantes siguieron alegando desde sus respectivas ubicaciones.

¿Cómo será la dinámica de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La dinámica de esta semana trae un giro importante: todos los habitantes quedarán nominados, excepto el líder y el famoso que sea salvado por Juanse Laverde.

Yuli Ruiz, que estaba en la placa de nominados, entró en segundo lugar después de Alexa Torrex, demostrando que sigue siendo una de las competidoras más apoyadas por el público.

Esto obliga a Mariana a replantear sus movimientos, pues enfrentarse a una rival con respaldo sólido puede ser un riesgo dentro del juego.