Alexa Torrex confesó lo que siente por Tebi Bernal en La casa de los famosos

Un 'shippeo' en La casa de los famosos Colombia 3 ha estado siendo protagonista en los últimos días, este es entre Alexa Torrex y Tebi Bernal.

Alexa Torres se sinceró sobre sus sentimientos por Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia

Esta supuesta química y atracción entre ambos participantes ha ido tomando fuerza en La casa de los famosos Colombia 3 y en redes sociales.

Al parecer, este 'shippeo' no ha sido indiferente para los demás participantes y esto quedó demostrado recientemente cuando Yuli Ruiz decidió hablar con Alexa sobre lo que venía pasando entre ella y Tebi en el reality del Canal RCN.

Alexa le indagó y cuestionó por sus sentimientos por Tebi ya que ella desde el primer día había dejado claro que era una mujer comprometida y hablaba de su pareja, Jhorman.

Desde el día uno Jhorman se mencionó en esta casa, si te estás sintiendo así, bájale, porque tú eres una mujer comprometida.

Alexa Torrex se sinceró sobre lo que siente por Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Qué está sintiendo Alexa Torres por Tebi Bernal en La casa de os famosos Colombia3?

Alexa Torrex rompió su silencio y confesó que sí estaba sintiendo cosas por Tebi Bernal sin especificar qué eran, una atracción, gusto o confusión.

La cantante aseguró que ella asociaba esos sentimientos al tema de estar encerrada desde hace más de dos meses en la casa estudio.

Es el famoso efecto encierro porque yo sé que afuera una persona como él y yo nada que ver.

Alexa aseguró también que aunque sentía que si le atraía Tebi era algo que ella no iba dejar que cogiera fuerza y más porque sabía que eran dos personalidades diferentes y porque ambos tenían pareja.

Es una persona que también está con alguien. Yo no voy a pasar esa boleta en televisión nacional y mucho menos a una persona que amo con todo el corazón.

Asimismo, confesó que no podría fallarle a su prometido porque era su proyecto de vida fuera de la competencia.

Yuli le expresó que sentía que desde su perspectiva la veía como una niña que sentía 'maripositas por alguien' y que era algo que tenía que controlar para no dañar lo que tenía afuera.

Esa niña chiquita con maripositas en el estómago.

Alexa fue receptiva con los consejos de Yuli y aseguró que estaba tratando de controlar sus sentimientos e impulsos: "Me toca aprender a controlar y calmar esos sentimientos":

¿Qué ha dicho el prometido de Alexa Torres sobre el shippeo entre ella y Tebi Bernal?

Este 'shippeo' de Alexa Torrex y Tebi Berna ha dado bastante de qué hablar en redes y dentro de la competencia hasta el punto que Jhorman Toloza se pronunció recientemente.

Jhorman Toloza, prometido de Alexa se sinceró en redes sociales y aseguró que ese 'shippeo' era falso y que Tebi estaba era tratando de supuestamente pegarse a los votos de ella.

"Chicos, este video lo hago por el bien de Alexa, dejen de estarla shippeando con Tebi, ese shippeo falso lo que va a hacer es perjudicarla".

Asimismo, dejó claro que la seguía apoyando y que no se dejaría llevar por comentarios de personas ajenas de su relación.