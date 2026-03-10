Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Oportunidad en el amor? Sofía Jaramillo confesó si saldría o no con el puertorriqueño Jay Torres

Sofía Jaramillo sorprendió al hablar de su vínculo con Jay Torres tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Por: Juan Sebastián Camargo
Sofía Jaramillo habló de su vínculo.
Sofía Jaramillo habló de su vínculo con Jay Torres. (Fotos Canal RCN)

Sofía Jaramillo confesó lo que siente por su excompañero de La casa de los famosos Colombia 3, Jay Torres.

Sofía Jaramillo respondió si saldría con Jay Torres.
Sofía Jaramillo respondió si saldría con Jay Torres de manera sentimental. (Foto Canal RCN)

Sofía Jaramillo y Jay Torres compartieron espacio en la casa más famosa del país por poco tiempo, pues Sofía fue la tercera eliminada de la competencia.

Ese tiempo fue suficiente para que entre los dos se formara un vínculo cercano y, al parecer, a los internautas les quedó sonando si entre ellos podría pasar algo.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre su gusto por Jay Torres?

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le consultó a la caleña si le gustaba Jay y si estaría con él en un aspecto sentimental.

La modelo fue clara al responder que Jay tenía novia y que lo veía únicamente como un amigo.

“No, primero tiene novia, segundo me cae muy bien”, escribió Sofía Jaramillo en su publicación.

Desde que salió de la competencia, Sofía ha estado muy pendiente de lo que ocurre dentro de la casa.

En varias oportunidades ha sido invitada al programa ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Karina García, Néstor Parra y Roberto Velásquez, donde ha compartido sus impresiones sobre los giros del reality y la convivencia con sus excompañeros.

Su participación ha permitido que el público conozca más detalles de lo que se vive detrás de cámaras y cómo se perciben las dinámicas desde afuera.

Jay Torres fue el sexto eliminado de la competencia, tras obtener solo un 6.55% en las votaciones del público.

Desde entonces, fue visto junto a Nicolás Arrieta en diferentes lugares públicos, compartiendo y disfrutando de su tiempo libre.

Además, Jay se ha enfocado en su carrera musical, mostrando que su salida del programa le abrió espacio para retomar sus proyectos artísticos.

los famosos siguen cumpliendo con diversas pruebas que les permiten sumar puntos para el presupuesto semanal, mientras buscan salir de la placa de nominados en la que se encuentran todos, excepto Valentino Lázaro y Juancho Arango.

Sofía Jaramillo aclara las dudas.
Sofía Jaramillo aclara las dudas de sus seguidores. (Foto Canal RCN)
