En las últimas horas, varios internautas han causado gran preocupación a través de las diferentes plataformas digitales a causa del complicado estado de salud que está atravesando un reconocido cantante colombiano.

Además, la noticia ha generado división de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por las aparatosas fotografías que compartió el cantante mediante sus redes sociales.

¿Quién es el reconocido cantante que causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital?

El nombre de Rafael Roncallo, más conocido como Rafa, quien es un reconocido cantante del género vallenato en Colombia se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales, no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que por unas fotografías que compartió en el hospital.



Recientemente Rafa Roncallo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 77 mil seguidores, compartió unas fotografías en las que está en una camilla, en donde se refleja que está atravesando por un complicado momento de salud.

¿Qué fotos compartió Rafa Roncallo en sus redes? | Foto: Freepik

En la descripción de la publicación, Rafa aprovechó la oportunidad para expresarles a sus seguidores las siguientes palabras, con inesperada confesión:

“Dios tiene el control, oren mucho por mí”, agregó Rafa Roncallo en la descripción de la publicación.

Por el momento, Rafa Roncallo no ha compartido mayores detalles acerca de la razón por la que tuvo que ser intervenido en el hospital. Sin embargo, varios de sus seguidores le han enviado todo su apoyo.

¿Cuál es la razón por la que Rafa Roncallo se ha posicionado como un reconocido cantante vallenato?

Cabe destacar que Rafa Roncallo ha adquirido gran popularidad hace varios años a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por ser un gran referente del vallenato.

¿Cuáles son los éxitos musicales de Rafa Roncallo? | Foto: Freepik

Algunas de las canciones más resonadas de Rafa Roncallo, son: ‘3 A.M.’, ‘La Veleta’, ‘Llega ella y ‘Tú y yo’.

Desde luego, todos los seguidores del cantante le han brindado todo su apoyo a causa del complicado momento de salud que está atravesando en la actualidad. Sin embargo, se refleja que está en un centro médico, llevando a cabo los respectivos cuidados de los especialistas médicos.