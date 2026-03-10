Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Famoso cantante colombiano causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital: ¿cómo luce?

En las últimas horas, internautas causan preocupación tras el grave estado de salud de cantante colombiano al estar en el hospital.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famoso cantante colombiano causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital: ¿cómo luce?
¿Quién es el cantante colombiano que causa preocupación tras fotos en el hospital? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, varios internautas han causado gran preocupación a través de las diferentes plataformas digitales a causa del complicado estado de salud que está atravesando un reconocido cantante colombiano.

Además, la noticia ha generado división de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por las aparatosas fotografías que compartió el cantante mediante sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido cantante que causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital?

El nombre de Rafael Roncallo, más conocido como Rafa, quien es un reconocido cantante del género vallenato en Colombia se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales, no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que por unas fotografías que compartió en el hospital.


Recientemente Rafa Roncallo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 77 mil seguidores, compartió unas fotografías en las que está en una camilla, en donde se refleja que está atravesando por un complicado momento de salud.

Famoso cantante colombiano causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital: ¿cómo luce?
¿Qué fotos compartió Rafa Roncallo en sus redes? | Foto: Freepik

En la descripción de la publicación, Rafa aprovechó la oportunidad para expresarles a sus seguidores las siguientes palabras, con inesperada confesión:

Artículos relacionados

“Dios tiene el control, oren mucho por mí”, agregó Rafa Roncallo en la descripción de la publicación.

Por el momento, Rafa Roncallo no ha compartido mayores detalles acerca de la razón por la que tuvo que ser intervenido en el hospital. Sin embargo, varios de sus seguidores le han enviado todo su apoyo.

¿Cuál es la razón por la que Rafa Roncallo se ha posicionado como un reconocido cantante vallenato?

Artículos relacionados

Cabe destacar que Rafa Roncallo ha adquirido gran popularidad hace varios años a través de las diferentes plataformas digitales al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por ser un gran referente del vallenato.

Famoso cantante colombiano causa preocupación tras aparatosas fotos en el hospital: ¿cómo luce?
¿Cuáles son los éxitos musicales de Rafa Roncallo? | Foto: Freepik

Algunas de las canciones más resonadas de Rafa Roncallo, son: ‘3 A.M.’, ‘La Veleta’, ‘Llega ella y ‘Tú y yo’.

Desde luego, todos los seguidores del cantante le han brindado todo su apoyo a causa del complicado momento de salud que está atravesando en la actualidad. Sin embargo, se refleja que está en un centro médico, llevando a cabo los respectivos cuidados de los especialistas médicos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

"La Liga Femenina" el nuevo álbum del género urbano Talento internacional

Ivy Queen y 18 mujeres más se unen para crear historia en el género urbano con "La Liga Femenina"

19 cantantes femeninas de todo el mundo le apuestan a "La Liga Femenina", un álbum que pretende representar el género urbano para las mujeres

J Balvin sorprende con su participación en un himno de la FIFA World Cup 2026 J Balvin

¡De Colombia pa'l mundo! J Balvin hará parte de un himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El reconocido artista colombiano J Balvin hará parte de "Jump", uno de los himnos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Reacción de Iván Zuleta al llegar a velorio de su sobrina Talento nacional

La dolorosa reacción de Iván Zuleta al llegar al velorio de su sobrina Daniela Zuleta

En video quedó captado el duro momento de Iván Zuleta al llegar al velorio de su sobrina Daniela Zuleta de 15 años.

Lo más superlike

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta Talento nacional

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta | VIDEO

La despedida de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, conmovió a familiares y amigos en Valledupar tras su fallecimiento.

Falleció futbolista de 16 años Talento internacional

¡Luto en el deporte! Falleció futbolista de 16 años en extrañas circunstancias

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, recrearon una escena. La casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos recrearon una icónica escena de Yo soy Betty, la fea

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?