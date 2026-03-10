La dolorosa reacción de Iván Zuleta al llegar al velorio de su sobrina Daniela Zuleta

El nombre de Daniela Zuleta, una joven de 15 años, sobrina de Iván Zuleta, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su fallecimiento.

Artículos relacionados Influencers Luto en la familia Ladera García: tuvieron que decir adiós a importante miembro

¿Cómo fue la llegada de Iván Zuleta al velorio de su sobrina Daniela Zuleta?

La tristeza se apoderó de familiares, amigos y seguidores del acordeonero Iván Zuleta luego de que se conociera la repentina muerte de su sobrina Daniela Zuleta en extrañas condiciones.

El velorio se lleva a cabo en una funeraria de Valledupar, ciudad donde la familia Zuleta es ampliamente reconocida dentro del folclor vallenato.

Según se registró en video, el artista llegó al lugar visiblemente afectado por la pérdida. En medio del silencio y el dolor que rodeaba la sala de velación, el acordeonero rompió en llanto y se mostró desconsolado.



La escena conmovió a quienes se encontraban presentes, pues el músico no pudo ocultar la tristeza por la partida de la adolescente.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Amiga de Yeison Jiménez hace estremecedora confesión tras dos meses de su muerte

¿Cuáles fueron las causas de fallecimiento de Daniela Zuleta?

Daniela Zuleta Gnecco, hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, según versiones preliminares fue encontrada inconsciente dentro de su habitación.

Sus familiares al percatarse que no despertaba ni reaccionaba decidieron llevarla de urgencia a la capital cesarense para que recibiera atención médica.

Al llegar a la Clínica Erasmo, los médicos le hicieron maniobras de reanimación para salvarle la vida, pero la adolescente falleció.

Causas del fallecimiento de Daniela Zuleta. | Foto: Freepik

El colegio donde estudiaba Daniela, el Gimnasio del Norte, lanzó un emotivo comunicado tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“Su inesperada partida nos llena de dolor y nos invita a abrazarnos como comunidad. Nos unimos en oración y solidaridad con su familia, amigos, compañeros y docentes en este momento. Recordaremos siempre a Daniela con cariño, gratitud y la alegría que compartió en nuestras aulas”.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex confesó lo que siente por Tebi Bernal en La casa de los famosos

¿Qué significa broncoaspirar? Causa de muerte de Daniela Zuleta

Según el Diccionario Médico de la Clínica Universidad de Navarra, la broncoaspiración es la entrada accidental de sustancias líquidas o sólidas como alimentos, saliva o vómito en las vías respiratorias inferiores, cuando en lugar de dirigirse al estómago pasan hacia la tráquea y los bronquios.

Esto puede provocar obstrucción de las vías respiratorias, inflamación o infecciones pulmonares graves, como la neumonía por aspiración, y en algunos casos puede causar asfixia o falta de oxígeno.

La aspiración de contenido hacia los pulmones puede desencadenar procesos inflamatorios o bloqueo de la vía aérea, lo que en situaciones severas puede derivar en complicaciones graves e incluso la muerte.