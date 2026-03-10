El pasado 5 de marzo, el nombre de Camila García Manrique, una mujer de 28 años, se convirtió en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse su desafortunado fallecimiento tras caer de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander.

Desde entonces, las respectivas autoridades se han encontrado realizando las respectivas investigaciones en las que se encontraba el tobogán en el que se dirigía, pues, perdió la vida en graves condiciones.

Por su parte, internautas han generado una división de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de una psicofonía que salió a la luz, en el que se escucha una voz, segundos antes de fallecer tras caer del tobogán.

¿Cuál es la psicofonía que quedó supuestamente grabada en video de la mujer que falleció tras caer en el tobogán?

Tras el desafortunado fallecimiento de Camila García, quien cayó en un tobogán en un parque recreativo de Chinácota, Norte de Santander, miles de navegantes han generado una variedad de opiniones tras el desafortunado hecho en el que la mujer perdió la vida.

Psicofonía tras fallecimiento de Camila García. | Foto: Freepik

En uno de los videos que se han difundido mediante la plataforma de X, anteriormente conocida como Twitter, se refleja un video en el que Camila García estaba en un tobogán y, uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática, se trata acerca de una supuesta psicofonía que salió a la luz, la cual dice lo siguiente:

“En esa llanta no”, dice la psicofonía del video en el que Camila García perdió la vida.

A raíz de estas palabras, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las plataformas digitales acerca de la supuesta psicofonía que se escucha.

¿Qué opina Ayda Valencia, la vidente tras la supuesta psicofonía que se escucha en el video, segundos antes de que falleciera Camila García?

Una de las videntes colombianas más reconocidas del país, es Ayda Valencia, quien compartió mediante un video lo que opina acerca de la supuesta psicofonía que se escucha en el video en el que Camila García, falleció tras caer de tobogán, expresando las siguientes palabras.

¿Qué dijo Ayda Valencia tras supuesta psicofonía de Camila García? | Foto: Canal RCN