¡De Colombia pa'l mundo! J Balvin hará parte de un himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta vez, se unieron cantantes de reguetón, de punk y de rock para crear uno de los himnos oficiales del Mundial FIFA 2026, el evento deportivo más importante y visto del mundo. J Balvin tuvo la tarea de representar, no solo a Colombia, sino a Latinoamérica en esta fusión musical.

¿Por qué J Balvin hará parte de uno de los himnos del Mundial FIFA 2026?

José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, ha demostrado su talento y destreza para la música, siendo uno de los artistas más influyentes del mundo y logrando ganar múltiples premios y posicionar algunas de sus canciones como mayores éxitos globales.

Además, J Balvin se destaca por participar en colaboraciones que en poco tiempo se vuelven reconocidas alrededor del mundo, como “X” con Nicky Jam y “I Like It” con Bad Bunny y Cardi B.

¿Cómo se llama la canción del Mundial FIFA 2026 en la que participó J Balvin?

El nuevo himno del Mundial FIFA 2026 se titula “Jump”, una reinterpretación del famoso sencillo homónimo que lanzó Van Halen en 1984. Esta nueva versión del clásico incluye ritmos modernos que actualizan su vibra, pero mantiene la esencia original de la canción.

La nueva canción del Mundial FIFA 2026 es una reinterpretación de "Jump" de Van Halen. (AFP/Theo Wargo)

¿Quién más canta con J Balvin en la canción que hizo para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A la interpretación de J Balvin en el sencillo de la Copa Mundial FIFA 2026 se unieron 3 artistas estadounidenses más: Travis Barker, baterista y productor de rock; Amber Mark, cantante compositora y productora de R&B; Steve Sai, guitarrista y compositor de rock. Esta mezcla cultural y de género musical es lo que le da el toque especial a la canción.

Amber Mark, Travis Barker y Steve Vai fueron los otros artistas que interpretaron la nueva canción del Mundial FIFA 2023. (AFP/Prathamesh Bandekar-AFP/Jamie McCarthy-)

¿Cuándo lanzaron la nueva canción del Mundial FIFA 2026 en la que canta J Balvin?

El himno fue lanzado el pasado 06 de marzo del 2026 a través de todas las plataformas digitales. Por otro lado, ya está disponible el videoclip oficial del sencillo, en el que le apostaron a un formato animado de todos los cantantes que lo interpretan y de algunas otras figuras importantes del fútbol, como Lamine Yamal, uniendo de esta manera el mundo futbolístico con el mundo musical.