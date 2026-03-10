Lady Gaga sorprendió al anunciar su boda con Michael Polansky: ¿qué se sabe del matrimonio?

Lady Gaga volvió a generar conversación en redes luego de confirmar que se casará con su prometido, Michael Polansky. Desde entonces, usuarios en internet han mostrado interés en conocer más sobre la relación y sobre quién es el hombre que la acompañará en esta nueva etapa.

¿Cómo confirmó Lady Gaga que se casará con Michael Polansky?

La noticia se conoció durante una transmisión del programa Romantic Radio, del cantante Bruno Mars. Durante el espacio, el artista recibió una llamada inesperada que terminó revelando información sobre la vida personal de la cantante.

Lady Gaga evidenció su cercanía con Bruno Mars / (Foto de AFP)

En la llamada estaba Lady Gaga, quien comentó que ella y su prometido han pasado buena parte del último año viajando. En medio de la conversación señaló que ambos planean casarse pronto.

Durante el momento también pidió al cantante que eligiera una canción que pudiera acompañar ese momento. Tras reconocer la voz de su colega, Mars sugirió uno de los temas de su álbum reciente para dedicar a la pareja.

Aunque la cantante no reveló detalles como la fecha exacta o el lugar de la ceremonia, sus palabras confirmaron que el matrimonio se encuentra en etapa de preparación.

¿Quién es Michael Polansky, el prometido de Lady Gaga?

El futuro esposo de la cantante es Michael Polansky, un empresario graduado de la Universidad de Harvard. Además de su actividad empresarial, también participa en proyectos relacionados con investigación médica.

Michael Polansky, prometido de Lady Gaga / (Foto de AFP)

Polansky ha estado vinculado a iniciativas sobre inmunoterapia y es uno de los fundadores del Parker Institute for Cancer Immunotherapy, organización dedicada al estudio de tratamientos contra el cáncer.

En los últimos años también ha tenido participación en algunos proyectos profesionales de la cantante. Según información difundida en medios internacionales, ha colaborado en procesos relacionados con su música y presentaciones.

¿Cómo comenzó la relación entre Lady Gaga y Michael Polansky?

Las primeras imágenes de la pareja aparecieron a comienzos de 2020, cuando fueron vistos juntos durante las celebraciones de Año Nuevo en Las Vegas. Meses después también asistieron al Super Bowl LIV, realizado en Miami, lo que aumentó la atención mediática.

Durante la pandemia del 2020, la pareja pasó una temporada en la residencia de la cantante en Malibú, lo que, según declaraciones posteriores, contribuyó a fortalecer el vínculo.

A lo largo de los años, la artista ha mantenido una postura reservada frente a su vida personal. Sin embargo, en 2024 presentó públicamente a Polansky como su prometido durante un evento relacionado con los Juegos Olímpicos de París 2024, donde participó en una charla con autoridades internacionales.

Por ahora, la intérprete no ha anunciado cuándo se realizará la boda ni el lugar donde se llevará a cabo. Aun así, tras su confirmación, los fans continúan atentos a cualquier nueva información sobre el matrimonio y los preparativos del evento.