La despedida de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta, reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad en Valledupar, donde se realizaron las exequias de la joven. El momento fue ampliamente compartido en redes.

¿Por qué falleció Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

El nombre de Daniela Isabel Zuleta Gnecco llamó la atención en redes sociales luego de que se conociera su fallecimiento. La joven, de 15 años, era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco.

De acuerdo con versiones preliminares, Daniela fue encontrada inconsciente dentro de su habitación. Al notar que no respondía, sus familiares decidieron trasladarla a Valledupar para que recibiera atención médica.

Falleció Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta / (Foto de Freepik)

Tras su llegada, el personal médico hizo varios intentos de reanimación. Sin embargo, tiempo después, los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Según información difundida tras el caso, la causa estaría relacionada con una broncoaspiración. Este término médico hace referencia a la entrada accidental de líquidos o sustancias hacia las vías respiratorias inferiores.

¿Cómo reaccionó Iván Zuleta tras la despedida de Daniela Zuleta, su sobrina?

El velorio se llevó a cabo en una funeraria de Valledupar, ciudad donde la familia tiene una amplia trayectoria dentro del ámbito musical. Durante la llegada de los familiares al lugar se registraron varios momentos que circularon en redes sociales.

En uno de los videos se observa la llegada del acordeonero Iván Zuleta al lugar de la velación. En las imágenes, el artista aparece rodeado de allegados mientras ingresa a la sala donde se realizaban las exequias.

Iván Zuleta se mostró afectado tras el fallecimiento de su sobrina / (Foto de Freepik)

Según lo registrado en los videos compartidos por asistentes, el músico rompió en llanto al ver algunas imágenes de su sobrina. La escena fue comentada por varios internautas, quienes manifestaron mensajes de apoyo hacia la familia.

¿Cómo fue la despedida a Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

Las exequias de Daniela Zuleta se realizaron en las salas de velación de la Catedral Ecce Homo. Allí familiares, amigos, compañeros de estudio y miembros de la comunidad acudieron para acompañar a la familia durante la despedida.

Uno de los momentos que más se compartió en redes sociales fue la llegada del féretro a la iglesia. En ese instante, varias personas formaron una calle de honor como señal de respeto hacia la joven.

Quienes asistieron al lugar se ubicaron a ambos lados del pasillo mientras el féretro era trasladado al interior de la parroquia. Entre los presentes se encontraban allegados, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

Las imágenes de la despedida han circulado en redes sociales, donde usuarios han compartido mensajes dirigidos a la familia Zuleta y recordatorios sobre la vida de la joven.