Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta | VIDEO

La despedida de Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, conmovió a familiares y amigos en Valledupar tras su fallecimiento.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así fue el funeral de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta
Así fue la despedida a Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta / (Fotos de Freepik)

La despedida de Daniela Zuleta, sobrina del acordeonero Iván Zuleta, reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad en Valledupar, donde se realizaron las exequias de la joven. El momento fue ampliamente compartido en redes.

Artículos relacionados

¿Por qué falleció Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

El nombre de Daniela Isabel Zuleta Gnecco llamó la atención en redes sociales luego de que se conociera su fallecimiento. La joven, de 15 años, era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco.

De acuerdo con versiones preliminares, Daniela fue encontrada inconsciente dentro de su habitación. Al notar que no respondía, sus familiares decidieron trasladarla a Valledupar para que recibiera atención médica.

¿Por qué falleció Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?
Falleció Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta / (Foto de Freepik)

Tras su llegada, el personal médico hizo varios intentos de reanimación. Sin embargo, tiempo después, los profesionales confirmaron su fallecimiento.

Según información difundida tras el caso, la causa estaría relacionada con una broncoaspiración. Este término médico hace referencia a la entrada accidental de líquidos o sustancias hacia las vías respiratorias inferiores.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Iván Zuleta tras la despedida de Daniela Zuleta, su sobrina?

El velorio se llevó a cabo en una funeraria de Valledupar, ciudad donde la familia tiene una amplia trayectoria dentro del ámbito musical. Durante la llegada de los familiares al lugar se registraron varios momentos que circularon en redes sociales.

En uno de los videos se observa la llegada del acordeonero Iván Zuleta al lugar de la velación. En las imágenes, el artista aparece rodeado de allegados mientras ingresa a la sala donde se realizaban las exequias.

¿Cómo reaccionó Iván Zuleta tras la despedida de Daniela Zuleta, su sobrina?
Iván Zuleta se mostró afectado tras el fallecimiento de su sobrina / (Foto de Freepik)

Según lo registrado en los videos compartidos por asistentes, el músico rompió en llanto al ver algunas imágenes de su sobrina. La escena fue comentada por varios internautas, quienes manifestaron mensajes de apoyo hacia la familia.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la despedida a Daniela Zuleta, sobrina de Iván Zuleta?

Las exequias de Daniela Zuleta se realizaron en las salas de velación de la Catedral Ecce Homo. Allí familiares, amigos, compañeros de estudio y miembros de la comunidad acudieron para acompañar a la familia durante la despedida.

Uno de los momentos que más se compartió en redes sociales fue la llegada del féretro a la iglesia. En ese instante, varias personas formaron una calle de honor como señal de respeto hacia la joven.

Quienes asistieron al lugar se ubicaron a ambos lados del pasillo mientras el féretro era trasladado al interior de la parroquia. Entre los presentes se encontraban allegados, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

Las imágenes de la despedida han circulado en redes sociales, donde usuarios han compartido mensajes dirigidos a la familia Zuleta y recordatorios sobre la vida de la joven.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Se hace viral reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: ¿se lanzaron pullas? Yeferson Cossio

Se hace viral reencuentro de Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio: ¿se lanzaron pullas?

Tras varias diferencias del pasado, se hace viral reencuentro entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio en las últimas horas.

Publicación por los dos meses de fallecido de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan emotivo video de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte: “Con miedo, pero lo hacemos”

La cuenta de Yeison Jiménez compartió un emotivo video del artista tras dos meses de su triste partida.

Novia de Tebi Bernal reacciona al shippeo de su pareja con Alexa Torrex La casa de los famosos

Novia de Tebi Bernal rompe su silencio tras el supuesto "shippeo" del participante con Alexa Torrex

La novia de Tebi Bernal rompió su silencio en redes para referirse al supuesto "shippeo" entre el participante con Alexa Torrex.

Lo más superlike

Beba de la Cruz rompió en llanto tras conocer el resultado de su prueba de embarazo La casa de los famosos

Beba de la Cruz rompió en llanto tras conocer el resultado de su prueba de embarazo: ¿fue positiva?

Beba se realizó una prueba de embarazo en La casa de los famosos Colombia y el resultado sorprendió a sus compañeros.

"La Liga Femenina" el nuevo álbum del género urbano Talento internacional

Ivy Queen y 18 mujeres más se unen para crear historia en el género urbano con "La Liga Femenina"

Falleció futbolista de 16 años Talento internacional

¡Luto en el deporte! Falleció futbolista de 16 años en extrañas circunstancias

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?