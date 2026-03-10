Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novia de Tebi Bernal rompe su silencio tras el supuesto "shippeo" del participante con Alexa Torrex

La novia de Tebi Bernal rompió su silencio en redes para referirse al supuesto "shippeo" entre el participante con Alexa Torrex.

Novia de Tebi Bernal reacciona al shippeo de su pareja con Alexa Torrex
Novia de Tebi Bernal reaccionó al "shippeo" de su pareja con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

¡Escándalo! Alejandra Salguero, la novia de Tebi Bernal, ha salido a dar su opinión en redes sociales para manifestar lo que piensa sobre el supuesto "shippeo" entre su pareja y Alexa Torrex.

¿Qué dijo la novia de Tebi Bernal sobre el supuesto "shippeo" que tendría su pareja con Alexa Torrex?

En las últimas horas, la joven modelo y nutricionista paisa compartió en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 30 mil seguidores, su opinión sobre la supuesta relación que se estaría formando entre su pareja, Tebi Bernal, y Alexa Torrex.

Novia de Tebi Bernal reacciona al "shippeo" de su pareja con Alexa Torrex
Novia de Tebi Bernal reacciona al "shippeo" de su pareja con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

El comentario de Alejandra llega luego de que los participantes de La casa de los famosos hicieran creer a sus compañeros que existía un romance, situación que generó gran emoción y expectativa entre los televidentes del reality de Canal RCN.

En una serie de videos, la joven expresó primero su sorpresa ante lo que consideró una ridiculez, especialmente al ver cómo el tema se volvió viral en redes y al ver la confesión inesperada que hizo la cantante a Yuli Ruiz.

Además, Alejandra calificó como absurdo que algunos pidieran la salida de Tebi por lo sucedido, recordando que cada persona tiene control sobre sus emociones y su cuerpo.

Asimismo, dejó entrever su postura si seguiría apoyando a Tebi o no tras lo sucedido.

¿Seguirá apoyando Alejandra Salguero a Tebi Bernal tras su supuesto "shippeo" con Alexa Torrex?

En un video posterior, Alejandra dejó claro que seguirá apoyando a Tebi, asegurando que, hasta el momento, no había visto nada que le generara desconfianza, y mencionó que el encierro del reality puede llegar a confundir a los participantes.

Asimismo, hizo un llamado al fandom del deportista para que continúe respaldándolo, pero sin alimentar las especulaciones sobre el supuesto "shippeo", y señaló a Alexa Torrex como la responsable de haber generado este show mediático.

No alimentemos más este morbo del "shippeo" "shippeo" que precisamente esta chica fue la de la idea de armarlo y demás, y ya después se quitó que porque era un tema como más de que ella se estaba confundiendo y demás. Siento que Esteban está muy claro con sus cosas, se lo ha dejado claro en varias conversaciones, pero el show que hizo hoy, terrible", expresó.

Pareja de Tebi Bernal rompe su silencio y habla del "shippeo" de su novio con Alexa Torrex
Novia de Tebi Bernal ratificó su apoyo a su pareja tras el "shippeo" que creó con Alexa Torrex. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reveló Alexa Torres sobre sus sentimientos por Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa Torrex ha revelado a Yuli Ruiz que estaba experimentando ciertos sentimientos por Tebi Bernal, aunque no precisó si se trataba de atracción, gusto o simple confusión.

La cantante aclaró que atribuía estas emociones al encierro prolongado en la casa, ya que pasar más de dos meses aislada puede intensificar sensaciones que fuera del reality no tendría.

A pesar de reconocer esa atracción momentánea, Alexa aseguró que no permitiría que creciera, consciente de que ambos tenían personalidades distintas y estaban en una relación afuera.

Además, confesó que no podría traicionar a su prometido, considerado su proyecto de vida, y coincidió con Yuli en que debía controlar esas emociones para no poner en riesgo lo que tenía fuera del programa.

