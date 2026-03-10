Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fan de Melissa Gate expuso la reacción que tuvo con él al encontrársela en la calle y pedirle un saludo

Un fan de Melissa Gate expuso en redes la reacción que tuvo la influencer cuando se la encontró en la calle y le pidió un saludo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Fan de Melissa Gate reveló video donde le pide un saludo y su reacción sorprende. (Foto: Canal RCN)

Un fan de Melissa Gate ha publicado un video en redes sociales mostrando cómo reaccionó al pedirle un saludo, generando sorpresa y reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video en el que un fan le pide un saludo a Melissa Gate en la calle?

A través de TikTok se viralizó un video publicado por un usuario llamado Jesús David Cuicas, en el que muestra el momento en que, mientras se movilizaba en su moto por las calles de Medellín, se encontró con Melissa Gate. Al verla, el joven no dudó en pedirle un saludo, y la reacción de la creadora de contenido terminó sorprendiéndolo.

Así reaccionó Melissa Gate al saludo de un fan en la calle
Fan de Melissa Gate grabó la reacción que tuvo ella cuando él le pidió un saludo en la calle. (Foto: Canal RCN)

Pues en las imágenes se observa que la finalista de La casa de los famosos Colombia de la segunda temporada va caminando por la acera con ropa deportiva y, al escuchar al joven, le responde a su saludo levantando la mano y sonriendo.

Acto seguido, se aprecia que el hombre baja de su moto y le pide una foto a la barbera, quien no se niega.

Me encontré con Melissa Gate y fue superlinda y humilde conmigo", escribió el joven en el video.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes al video del joven que le pidió un saludo a Melissa Gate en la calle?

En los comentarios del video compartido por Jesús, que ya suma miles de reproducciones, varios usuarios señalaron que también se han encontrado con Melissa en distintos lugares y coincidieron en que es una persona muy amable, muy distinta al personaje polémico que suele mostrar en redes sociales.

Incluso, algunos usuarios llegaron a compararla con Karina García, asegurando que Melissa les parece más amable en persona.

Siento que Melissa es más humilde que Karina, la verdad", "Yo una vez también me la encontré en viva y es superbuena gente 💜" y "Tan básico, yo le pediría que me insultara para sentir esa experiencia tan buena", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Melissa Gate fue reconocida por sus fans como una mujer humilde
Fans de Melissa Gate reconocieron su humildad en público. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo fue el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate sorprendió a los participantes del reality de Canal RCN con su particular personaje, luego de recibir una invitación especial de El Jefe para ingresar temporalmente a la casa.

Durante una semana, la creadora de contenido puso a prueba a los famosos con sus "encantos", mientras ellos debían cumplir distintos retos para ganar el presupuesto.

Entre las actividades, Melissa participó en dinámicas como la de etiquetas, asumió el rol de jueza y también hizo parte de la nominación y el brunch de nominados.

Sin embargo, su paso por el programa también generó polémica, especialmente por la fuerte rivalidad que mantuvo con Valentino Lázaro.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo habló de su vínculo. La casa de los famosos

¿Oportunidad en el amor? Sofía Jaramillo confesó si saldría o no con el puertorriqueño Jay Torres

Sofía Jaramillo sorprendió al hablar de su vínculo con Jay Torres tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Aida Victoria Merlano expuso situación en pareja Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano destapó dura situación que vivió con expareja: todo quedó en video

Aida Victoria Merlano publicó video que dejó ver el tormento que vivió en pasada relación: "Ya no duele".

Greeicy habla del difícil momento que vivió su familia y cómo una canción la ayudó a seguir adelante Greeicy

Greeicy rompe el silencio sobre el complicado momento familiar: “No hace parte de mi verdad”

Greeicy habló de un difícil momento que atravesó su familia y reveló cómo una canción llegó justo cuando más necesitaba fuerza.

Lo más superlike

Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció en el tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena? Talento nacional

Sale a la luz psicofonía de mujer que falleció tras caer de tobogán y Ayda Valencia opina: ¿qué suena?

Tras el fallecimiento de Camila García, quien cayó de un tobogán en Norte de Santander, sale a la luz una psicofonía del video.

Reacción de Iván Zuleta al llegar a velorio de su sobrina Talento nacional

La dolorosa reacción de Iván Zuleta al llegar al velorio de su sobrina Daniela Zuleta

Los participantes de La casa de los famosos Colombia 3, recrearon una escena. La casa de los famosos

Los participantes de La casa de los famosos recrearon una icónica escena de Yo soy Betty, la fea

Dulce María, exintegrante de RBD Dulce María

¿Ya nació el bebé de Dulce María, exintegrante de RBD? Publicación en redes generan dudas

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?