Un fan de Melissa Gate ha publicado un video en redes sociales mostrando cómo reaccionó al pedirle un saludo, generando sorpresa y reacciones entre los usuarios.

¿Cuál es el video en el que un fan le pide un saludo a Melissa Gate en la calle?

A través de TikTok se viralizó un video publicado por un usuario llamado Jesús David Cuicas, en el que muestra el momento en que, mientras se movilizaba en su moto por las calles de Medellín, se encontró con Melissa Gate. Al verla, el joven no dudó en pedirle un saludo, y la reacción de la creadora de contenido terminó sorprendiéndolo.

Fan de Melissa Gate grabó la reacción que tuvo ella cuando él le pidió un saludo en la calle. (Foto: Canal RCN)

Pues en las imágenes se observa que la finalista de La casa de los famosos Colombia de la segunda temporada va caminando por la acera con ropa deportiva y, al escuchar al joven, le responde a su saludo levantando la mano y sonriendo.

Acto seguido, se aprecia que el hombre baja de su moto y le pide una foto a la barbera, quien no se niega.

Me encontré con Melissa Gate y fue superlinda y humilde conmigo", escribió el joven en el video.

¿Cómo reaccionaron en redes al video del joven que le pidió un saludo a Melissa Gate en la calle?

En los comentarios del video compartido por Jesús, que ya suma miles de reproducciones, varios usuarios señalaron que también se han encontrado con Melissa en distintos lugares y coincidieron en que es una persona muy amable, muy distinta al personaje polémico que suele mostrar en redes sociales.

Incluso, algunos usuarios llegaron a compararla con Karina García, asegurando que Melissa les parece más amable en persona.

Siento que Melissa es más humilde que Karina, la verdad", "Yo una vez también me la encontré en viva y es superbuena gente 💜" y "Tan básico, yo le pediría que me insultara para sentir esa experiencia tan buena", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Fans de Melissa Gate reconocieron su humildad en público. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue el regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia?

Melissa Gate sorprendió a los participantes del reality de Canal RCN con su particular personaje, luego de recibir una invitación especial de El Jefe para ingresar temporalmente a la casa.

Durante una semana, la creadora de contenido puso a prueba a los famosos con sus "encantos", mientras ellos debían cumplir distintos retos para ganar el presupuesto.

Entre las actividades, Melissa participó en dinámicas como la de etiquetas, asumió el rol de jueza y también hizo parte de la nominación y el brunch de nominados.

Sin embargo, su paso por el programa también generó polémica, especialmente por la fuerte rivalidad que mantuvo con Valentino Lázaro.