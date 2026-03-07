La tendencia de los therian también llegó al hijo de la creadora de contenido paisa Melissa Gate, quien sorprendió al publicar un video en el que aparece caracterizado como uno y explica cómo se identifica.

¿Cuál es el video que muestra al hijo de Melissa Gate caracterizado como un therian?

En TikTok comenzó a viralizarse un video del hijo de la influencer paisa Melissa Gate, Juan José, quien realizó una transmisión en vivo para hablar con sus seguidores y mencionar que se identifica como therian o que le gustaría convertirse en uno.

Hijo de Melissa Gate sorprende revelando que es un therian. (Foto: Canal RCN)

En el clip, que ya suma miles de reproducciones y reacciones, el joven aparece usando un sombrero con orejas de conejo mientras explica, entre risas, que la finalista de La casa de los famosos Colombia 2 lo apoyaría en cualquier decisión que tome, incluso si algún día quisiera identificarse como una ardilla o un perro rottweiler.

Sin embargo, en otro video que se ha hecho viral, Juan José se conecta con su madre, quien no dudó en reaccionar a su forma de pensar.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate a la decisión de su hijo de ser un therian?

Al verlo con sus orejas de conejo, Melissa Gate reaccionó y le comentó a su hijo, en tono de broma, que el sacrificio de haberlo enviado a vivir con su padre en Estados Unidos parecía haber sido en vano, pues confiaba en que allí lo educarían bien.

Entre comentarios humorísticos, la creadora de contenido añadió que tal vez tendría que sacar la visa para visitarlo y "educarlo como se debe".

Además, le preguntó si su sombrero de conejo estaba hecho con pelaje real de animal, comentario que también provocó risas entre los seguidores que seguían la transmisión.

Si se van a creer therians, por lo menos sean coherentes con lo que hacen si se creen animales. Protejan la fauna", dijo.

Melissa Gate reaccionó a la idea de que su hijo desea ser un therian. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionaron en redes al video del hijo de Melissa Gate identificándose como un therian?

Varios usuarios expresaron su entusiasmo en redes, comentando que tanto Melissa como su hijo son tal para cual y que sus ocurrencias no dejan de hacerlos reír.