Juliana Calderón genera polémica en redes tras realizar video donde ataca a Melissa Gate

Juliana Calderón desató polémica en redes sociales tras publicar un video en el que ataca a Melissa Gate y la bota por la ventana.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Juliana Calderón creo video "atacando" a Melissa Gate, generando revuelo en redes. (Fotos: Canal RCN)

Juliana Calderón publicó un video en sus redes sociales en el que aparece atacando a Melissa Gate y arrojándola por una ventana, una escena que rápidamente generó polémica y diversas reacciones entre los usuarios.

¿Cuál es el video de Juliana Calderón atacando a Melissa Gate?

La hermana menor de la empresaria huilense Yina Calderón, Juliana Calderón, reaccionó a las recientes declaraciones de Melissa Gate sobre lo ocurrido entre Yina y Karina García, publicando un video con tono cómico que rápidamente generó diversas opiniones en redes sociales.

Juliana Calderón creo video atacando a Melissa Gate
Juliana Calderón causó molestia en seguidores de Melissa Gate con video donde la "ataca". (Foto: Canal RCN)

A través de sus perfiles en Instagram y TikTok, Juliana compartió el clip en el que aparece usando una pijama dentro de su apartamento. A su lado, en una pequeña ventana del video, se observa un fragmento en el que Melissa da sus declaraciones.

Acto seguido, Juliana toma una bolsa que sostiene en la mano y simula introducir allí el video de Melissa. Luego comienza a agitarla con fuerza y, finalmente, la lanza por la ventana, acompañando el video con una breve descripción.

¿Cuándo esta señora va a superar el pasado? Que se ponga a conseguir trabajo mejor. Yo le puedo dar haciendo keratinas", escribió.

¿Cómo reaccionaron en redes al video que publicó Juliana Calderón donde "ataca" a Melissa Gate?

Como era de esperarse, el video compartido por la empresaria de keratinas Juliana Calderón generó malestar entre algunos seguidores de Melissa Gate, finalista de La casa de los famosos Colombia 2.

Varios usuarios aseguraron que la escena imitaba un contenido similar al que hizo Andrea Valdiri con Yina e incluso comentaron que parecía que el luto por su novio ya había quedado atrás.

Otros internautas, en cambio, reaccionaron con comentarios más directos, afirmando que a ellos también les habría gustado hacerle algo similar a ella, indicando que las hermanas Calderón recurren a mencionar a Melissa para seguir siendo recordadas en redes sociales.

Fans de Melissa Gate la defendieron de ataques de Juliana Calderón
Melissa Gate recibió el respaldo de sus fans tras video publicado por Juliana Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Melissa Gate de Yina Calderón?

Melissa Gate realizó un directo con sus seguidores en el que aclaró que no siente odio hacia Karina García tras lo ocurrido en el reality de La casa de los famosos Colombia de Canal RCN. Según explicó, el conflicto entre ambas habría comenzado cuando García empezó a defender públicamente a Yina Calderón.

Además, durante una entrevista, Gate también generó malestar entre algunos usuarios al afirmar que Yina no es una villana y advertir que los comentarios negativos que ella suele hacer sobre otras personas tarde o temprano podrían devolvérsele.

