Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Caterine Ibargüen sorprende al confesar el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo

La exatleta colombiana habló sobre su nueva etapa en el periodismo y confesó los retos que ha enfrentado tras cambiar las pistas por las entrevistas.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Caterine Ibargüen revela el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo
Caterine Ibargüen revela el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo. (Foto Canal RCN)

Caterine Ibargüen es una de las atletas colombianas más reconocidas a nivel mundial. Tras cerrar su exitoso ciclo en el atletismo profesional, la medallista olímpica decidió explorar un nuevo camino lejos de las pistas: el periodismo deportivo.

Artículos relacionados

En una reciente entrevista con la creadora de contenido Tatiana Franko, la exdeportista habló con sinceridad sobre cómo ha cambiado su perspectiva ahora que está del otro lado de las cámaras y debe entrevistar a otros atletas.

¿Qué dijo Caterine Ibargüen sobre el periodismo?

Durante la conversación, Ibargüen confesó que en el pasado no se sentía cómoda con los periodistas ni con las entrevistas. Incluso aseguró que en muchas ocasiones trataba de evitarlas porque prefería mantener su vida personal y su forma de ser en un espacio más reservado.

La atleta explicó que la fama llegó de manera inesperada y que, en su momento, su prioridad era proteger su entorno más cercano, especialmente a su familia y amigos. Por eso procuraba blindarse ante la exposición mediática que implicaba ser una figura pública.

Sin embargo, su visión cambió cuando decidió incursionar en el periodismo.

Comentó entre risas que ahora es ella quien persigue a los atletas para entrevistarlos, reconociendo que esta nueva experiencia le permitió comprender mejor el trabajo de los comunicadores.

Ibargüen también explicó que, aunque tiene la ventaja de ser una figura reconocida dentro del mundo del deporte —lo que facilita que algunos atletas se acerquen a ella—, todavía siente cierto temor de incomodarlos con preguntas o interrumpirlos para una entrevista.

Artículos relacionados

Recordó que durante las eliminatorias tuvo la oportunidad de conversar con futbolistas como Richard Ríos y Luis Díaz. Aun así, confesó que en ocasiones le da pena acercarse demasiado o insistir en medio de la dinámica de los deportistas.

La exatleta también reveló que esta nueva etapa le genera nervios. Incluso aseguró que cuando tiene entrevistas importantes se desvela más que cuando se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos. Según explicó, uno de sus mayores temores es equivocarse frente a las cámaras o confundir los nombres de las personas.

Caterine Ibargüen confiesa el desafío que enfrenta tras dejar el atletismo
Caterine Ibargüen confiesa el desafío que enfrenta tras dejar el atletismo. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo se retiró Caterine Ibargüen del atletismo?

Caterine Ibargüen anunció su retiro oficial del atletismo de alto rendimiento en agosto de 2021, luego de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista cerró así una carrera de más de una década llena de logros, entre ellos la medalla de oro en salto triple en Río 2016 y la plata en Londres 2012.

Durante la entrevista, la exdeportista reflexionó sobre lo que significó mantenerse durante tantos años en la élite del deporte. Según explicó, lo más difícil no fue llegar a la cima, sino mantenerse en forma y competir al máximo nivel durante más de diez años.

Artículos relacionados

Ibargüen también confesó que su decisión de retirarse llegó cuando comenzó a sentir que su cuerpo ya no respondía igual y aparecieron las lesiones. Además, notó que empezaba a poner excusas para entrenar o que el cansancio era mayor que antes.

Ese fue el momento en el que entendió que era hora de cerrar ese ciclo y prepararse para una nueva etapa en su vida.

Aunque reconoció que no fue una decisión fácil, aseguró que tampoco lo vivió con tristeza absoluta, pues sabía que todo proceso tiene un final y que había llegado el momento de dar paso a nuevos proyectos. Hoy, el periodismo se ha convertido en uno de esos caminos con los que busca seguir vinculada al mundo del deporte.

Caterine Ibargüen habló de su retiro y la necesidad de cerrar ciclos.
Caterine Ibargüen habló de su retiro y la necesidad de cerrar ciclos. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García llama la atención tras revelar sus consejos para superar una tusa Karina García

Karina García llama la atención tras revelar sus consejos para superar una tusa: "Consíguete otro"

Karina García sorprendió en redes al revelar cuáles son las actividades que le funcionan para superar sus desamores.

Video revive la dura discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012 Manuela Gómez

Reviven polémica discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en 2012

Salió a la luz un video de una polémica discusión de Manuela Gómez con Óscar Naranjo en Protagonistas de Nuestra Tele 2012.

Juliana Calderón

Juliana Calderón genera polémica en redes tras realizar video donde ataca a Melissa Gate

Juliana Calderón desató polémica en redes sociales tras publicar un video en el que ataca a Melissa Gate y la bota por la ventana.

Lo más superlike

Juliana fue una de las ganadoras de los PNT 2025 Premios Nuestra Tierra

Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y este fue el listado de ganadores.

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?

Falleció Isely de la vida, la bebé tiktoker Viral

Murió famosa bebé tiktoker que luchaba contra grave enfermedad: así la despidió su madre en redes

Mariana Zapata explicó lo que pensaba a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Mariana se sinceró con Alexa y le expresó su sentir en La casa de los famosos: ¿hicieron las paces?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista