Caterine Ibargüen sorprende al confesar el reto que enfrenta ahora como periodista deportivo

Caterine Ibargüen es una de las atletas colombianas más reconocidas a nivel mundial. Tras cerrar su exitoso ciclo en el atletismo profesional, la medallista olímpica decidió explorar un nuevo camino lejos de las pistas: el periodismo deportivo.

En una reciente entrevista con la creadora de contenido Tatiana Franko, la exdeportista habló con sinceridad sobre cómo ha cambiado su perspectiva ahora que está del otro lado de las cámaras y debe entrevistar a otros atletas.

¿Qué dijo Caterine Ibargüen sobre el periodismo?

Durante la conversación, Ibargüen confesó que en el pasado no se sentía cómoda con los periodistas ni con las entrevistas. Incluso aseguró que en muchas ocasiones trataba de evitarlas porque prefería mantener su vida personal y su forma de ser en un espacio más reservado.

La atleta explicó que la fama llegó de manera inesperada y que, en su momento, su prioridad era proteger su entorno más cercano, especialmente a su familia y amigos. Por eso procuraba blindarse ante la exposición mediática que implicaba ser una figura pública.

Sin embargo, su visión cambió cuando decidió incursionar en el periodismo.

Comentó entre risas que ahora es ella quien persigue a los atletas para entrevistarlos, reconociendo que esta nueva experiencia le permitió comprender mejor el trabajo de los comunicadores.

Ibargüen también explicó que, aunque tiene la ventaja de ser una figura reconocida dentro del mundo del deporte —lo que facilita que algunos atletas se acerquen a ella—, todavía siente cierto temor de incomodarlos con preguntas o interrumpirlos para una entrevista.

Recordó que durante las eliminatorias tuvo la oportunidad de conversar con futbolistas como Richard Ríos y Luis Díaz. Aun así, confesó que en ocasiones le da pena acercarse demasiado o insistir en medio de la dinámica de los deportistas.

La exatleta también reveló que esta nueva etapa le genera nervios. Incluso aseguró que cuando tiene entrevistas importantes se desvela más que cuando se preparaba para competir en los Juegos Olímpicos. Según explicó, uno de sus mayores temores es equivocarse frente a las cámaras o confundir los nombres de las personas.

Caterine Ibargüen confiesa el desafío que enfrenta tras dejar el atletismo. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo se retiró Caterine Ibargüen del atletismo?

Caterine Ibargüen anunció su retiro oficial del atletismo de alto rendimiento en agosto de 2021, luego de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista cerró así una carrera de más de una década llena de logros, entre ellos la medalla de oro en salto triple en Río 2016 y la plata en Londres 2012.

Durante la entrevista, la exdeportista reflexionó sobre lo que significó mantenerse durante tantos años en la élite del deporte. Según explicó, lo más difícil no fue llegar a la cima, sino mantenerse en forma y competir al máximo nivel durante más de diez años.

Ibargüen también confesó que su decisión de retirarse llegó cuando comenzó a sentir que su cuerpo ya no respondía igual y aparecieron las lesiones. Además, notó que empezaba a poner excusas para entrenar o que el cansancio era mayor que antes.

Ese fue el momento en el que entendió que era hora de cerrar ese ciclo y prepararse para una nueva etapa en su vida.

Aunque reconoció que no fue una decisión fácil, aseguró que tampoco lo vivió con tristeza absoluta, pues sabía que todo proceso tiene un final y que había llegado el momento de dar paso a nuevos proyectos. Hoy, el periodismo se ha convertido en uno de esos caminos con los que busca seguir vinculada al mundo del deporte.