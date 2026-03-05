Nicolás Arrieta cuestionó relación de Mariana Zapata y Eidevin en La casa de los famosos: "falso"

La relación entre Mariana Zapata y Eidevin López en La casa de los famosos Colombia ha generado conversación entre participantes y seguidores del programa. Esta vez fue Nicolás Arrieta quien llamó la atención al revelar detalles sobre este "shippeo".

¿Qué ha pasado entre Eidevin López y Mariana Zapata?

En La casa de los famosos Colombia 2026, la relación entre Eidevin López y Mariana Zapata ha pasado por momentos de cercanía, aunque también ha estado rodeada de comentarios dentro y fuera de la casa.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Eidevin organizó una serenata para Mariana con la ayuda de varios compañeros del programa. En la actividad participaron Juanda Caribe, Juan Palau, Juanse, Campanita y Tebi.

Durante el gesto, el participante interpretó una canción y posteriormente se acercó a Mariana, quien lo besó frente a las cámaras.

Eidevin López y Mariana Zapata generan conversación en redes / (Foto del Canal RCN)

Desde entonces, el creador de contenido ha tenido varios detalles con ella dentro de la convivencia, como preparar desayunos o entregarle flores, gestos que han generado atención en redes sociales.

¿Qué ha dicho Mariana Zapata sobre Eidevin López?

Durante diferentes conversaciones dentro del programa, Mariana Zapata ha señalado que se ha sentido incómoda con la presión que existe alrededor de su relación con Eidevin.

Mariana Zapata habla sobre Eidevin López / (Fotos del Canal RCN)

Aunque la participante le ha agradecido sus gestos de cariño y se ha mostrado cercana a él, en diferentes conversaciones con sus compañeros afirmó que no quiere que su participación en el reality se resuma al desarrollo de una relación.

Tras estas declaraciones, varios participantes han revelado sus dudas frente al “shippeo”, afirmando que podría no ser del todo cierto.

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre la relación de Mariana Zapata y Eidevin López?

El tema volvió a generar conversación cuando Nicolás habló del vínculo entre Mariana Zapata y Eidevin López. Durante una charla con Karina García en '¿Qué hay pa' dañar en la casa de los famosos?', Arrieta rompió el silencio y reveló lo que realmente piensa del vínculo.

El exparticipante del reality aseguró que, desde su perspectiva, la relación no sería completamente espontánea. Según explicó, considera que podría tratarse de una estrategia para llamar la atención de los televidentes.

"Eso es más falso que quién sabe qué. Eso simplemente es estrategia", afirmó.

Tras las declaraciones, Karina se mostró de acuerdo. La creadora de contenido afirmó que, en su opinión, Mariana no se veía del todo cómoda en algunos momentos que ha compartido junto al participante.

Las declaraciones de Arrieta han generado conversación entre los seguidores del reality, quienes continúan analizando las interacciones entre los participantes a medida que avanza la temporada de La casa de los famosos Colombia.