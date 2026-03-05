Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Maluma apareció como therian en redes y reveló con qué animal se identifica

Maluma apareció como therian en redes sociales y reveló con qué animal se identifica, generando comentarios entre usuarios.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma apareció como therian en redes
Maluma llamó la atención en redes / (Foto de AFP y Freepik)

A través de sus redes sociales, Maluma compartió un video que generó múltiples reacciones por parte de los internautas. El cantante llamó la atención al "unirse a la tendencia" y revelar qué Therian sería.

Artículos relacionados

¿Qué es un therian?

Un therian es una persona que se identifica de manera profunda, espiritual o psicológica como un animal no humano.

El animal con el que la persona se identifica se denomina theriotipo. No es un "animal espiritual" que los guía desde fuera, sino que ellos sienten que son ese animal en algún nivel interno.

¿Qué es un therian?
Un therian es una persona que se identifica con un animal. (Foto de Freepik)

Los theriotipos más comunes suelen ser lobos, felinos o zorros, pero pueden ser cualquier animal que haya existido en la Tierra.

Artículos relacionados

¿Cómo Maluma descubrió qué therian sería?

El cantante volvió a llamar la atención de sus fans en redes sociales luego de sumarse a una tendencia que se ha vuelto viral en TikTok. En un video compartido con sus millones de seguidores, el artista recreó un audio que invita a descubrir qué tipo de animal serían.

¿Se han preguntado qué therian serían? Pues aquí yo voy a averiguarlo

¿Cómo Maluma descubrió que therian sería?
Maluma reveló qué Therian sería / (Foto de AFP)

Maluma utilizó un filtro que muestra rápidamente imágenes de distintas especies. En el video, el efecto va mostrando varios animales hasta que finalmente selecciona uno al azar.

En ese momento, la herramienta adaptó rasgos del artista —como la forma de los ojos, la nariz o la expresión— para que coincidieran con características del animal que aparece en pantalla.

Artículos relacionados

¿Qué therian sería Maluma?

Tras pasar rápidamente por varias especies, el resultado final sorprendió a muchos: el artista fue comparado con un avestruz. A través de la descripción del video, el paisa reveló su opinión frente al comentario:

Que therian son uds pues? Yo quedé feliz con el mío 😂

El resultado generó risas y comentarios entre los seguidores. Muchos usuarios reaccionaron al resultado del filtro, mientras otros aprovecharon el momento para sumarse a la tendencia y descubrir qué animal les aparecería a ellos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo? Talento nacional

Famosa cantante colombiana reaparece en sus redes tras reciente accidente automovilístico: ¿qué dijo?

Reapareció en sus redes sociales, reconocida cantante barranquillera tras grave accidente de tránsito en los últimos días.

Nicky Jam anuncia concierto en Bogotá Nicky Jam

El público bogotano dice: 'Tamo Activo' para el concierto de Nicky Jam en El Campín

El reconocido artista puertorriqueño, Nicky Jam, sorprende a su público tras anunciar su concierto en Bogotá como parte del 'Tamo Activo Tour'

Juliana fue una de las ganadoras de los PNT 2025 Premios Nuestra Tierra

Premios Nuestra Tierra 2025: estos fueron los artistas ganadores de la gala

La edición número 18 de los Premios Nuestra Tierra se llevó a cabo en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y este fue el listado de ganadores.

Lo más superlike

Yina Calderón sorprendió en redes con drástico cambio de look Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió en redes con drástico cambio de look: ¡así luce!

Yina Calderón sorprendió en redes sociales al presumir algunos cambios que generaron todo tipo de comentarios.

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente Talento internacional

Esposa de reconocido cantante lo señaló por grave hecho y su banda lo suspendió temporalmente

¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras complicaciones cardiacas: ¿quién? Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida celebridad tras complicaciones de salud ¿quién?

Lady Noriega arremetió contra Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Col La casa de los famosos

Lady Noriega arremetió contra Alexa Torrex tras su salida de La casa de los famosos Col, ¿qué dijo?

Mujer se encogió casi 30 centímetros tras padecer una rara enfermedad Salud

¿Cuál es la rara enfermedad de la mujer que se volvió viral tras encogerse 30 centímetros?