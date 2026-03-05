Maluma apareció como therian en redes y reveló con qué animal se identifica
Maluma apareció como therian en redes sociales y reveló con qué animal se identifica, generando comentarios entre usuarios.
A través de sus redes sociales, Maluma compartió un video que generó múltiples reacciones por parte de los internautas. El cantante llamó la atención al "unirse a la tendencia" y revelar qué Therian sería.
¿Qué es un therian?
Un therian es una persona que se identifica de manera profunda, espiritual o psicológica como un animal no humano.
El animal con el que la persona se identifica se denomina theriotipo. No es un "animal espiritual" que los guía desde fuera, sino que ellos sienten que son ese animal en algún nivel interno.
Los theriotipos más comunes suelen ser lobos, felinos o zorros, pero pueden ser cualquier animal que haya existido en la Tierra.
¿Cómo Maluma descubrió qué therian sería?
El cantante volvió a llamar la atención de sus fans en redes sociales luego de sumarse a una tendencia que se ha vuelto viral en TikTok. En un video compartido con sus millones de seguidores, el artista recreó un audio que invita a descubrir qué tipo de animal serían.
¿Se han preguntado qué therian serían? Pues aquí yo voy a averiguarlo
Maluma utilizó un filtro que muestra rápidamente imágenes de distintas especies. En el video, el efecto va mostrando varios animales hasta que finalmente selecciona uno al azar.
En ese momento, la herramienta adaptó rasgos del artista —como la forma de los ojos, la nariz o la expresión— para que coincidieran con características del animal que aparece en pantalla.
¿Qué therian sería Maluma?
Tras pasar rápidamente por varias especies, el resultado final sorprendió a muchos: el artista fue comparado con un avestruz. A través de la descripción del video, el paisa reveló su opinión frente al comentario:
Que therian son uds pues? Yo quedé feliz con el mío 😂
El resultado generó risas y comentarios entre los seguidores. Muchos usuarios reaccionaron al resultado del filtro, mientras otros aprovecharon el momento para sumarse a la tendencia y descubrir qué animal les aparecería a ellos.
