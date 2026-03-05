Yina Calderón sorprendió en redes con drástico cambio de look: ¡así luce!

Un video publicado en redes sociales volvió a poner a Yina Calderón en el centro de la conversación digital. La empresaria compartió con sus seguidores una transformación que generó todo tipo de comentarios.

¿Cómo reveló Yina Calderón su cambio de look?

La creadora de contenido reveló el cambio a través de sus historias de Instagram, donde grabó un video para mostrar su nueva imagen a los seguidores que siguen su actividad diaria.

Yina Calderón sorprende con su cambio de look / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En el video utilizó una canción de la cantante Selena Quintanilla, mientras aparecía frente a la cámara mostrando el resultado del cambio.

Junto al video escribió la frase:

“Versión Selena Quintanilla”

¿Cómo luce Yina Calderón tras su nuevo cambio de look?

En el video publicado, Yina Calderón aparece con un estilo de cabello diferente al que había mostrado en semanas anteriores.

Mientras la creadora de contenido movía el cabello frente a la cámara, se dejó ver con "capul" o "flequillo", además de llevar el cabello largo y ondulado. Este cambio fue lo que llamó la atención de algunos seguidores que comentaron sus constantes transformaciones.

¿Qué cambios de look ha tenido Yina Calderón?

Los internautas destacan que Yina Calderón es conocida por realizar transformaciones frecuentes en su imagen. A lo largo de los últimos años ha compartido con sus seguidores distintos cambios relacionados con su cabello.

Yina Calderón llama la atención por sus cambios de look / (Foto del Canal RCN)

Entre los más comentados está el estilo que mostró en diciembre de 2025, cuando apareció con un corte corto y volumen en la parte superior. En ese momento, la influenciadora comparó su imagen con el estilo del "hijo de Chucky".

Además de los cortes, Calderón también ha mostrado transformaciones en el color de su cabello. En diferentes momentos ha utilizado tonos como azul turquesa o aguamarina, lo que generó comparaciones entre algunos internautas con estilos de diferentes cantantes.