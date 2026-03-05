En las últimas horas, una reconocida periodista que hace parte del programa de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN ha causado gran preocupación a través de sus redes sociales tras compartir detalles acerca del complicado estado de salud por el que está atravesando un familiar.

Además, la presentadora ha compartido varios detalles acerca de cuál es el estado de salud por el que está atravesando importante integrante de su familia.

¿Quién es la presentadora de Buen Día, Colombia que atraviesa por un complicado momento tras quebrantos de salud de un familiar?

El nombre de Ana Karina Solo se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse al ser una reconocida presentadora de televisión, sino que también, por compartir mediante sus redes sociales que está atravesando por un complicado momento a nivel personal tras el grave estado de salud que enfrenta su hermana.

Esto dijo Ana Karina Soto sobre el estado de salud de su hermana. | Foto: Buen Día, Colombia

Ana Karina compartió en las últimas horas a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, una fotografía en la que se refleja que estaba en el hospital tras el complicado estado de salud por el que está atravesando su hermana, pues expresó las siguientes palabras:

“Hermanita de mi alma, siempre tomadas de la mano. Juntas saldremos de esta”, agregó Ana Karina Soto en la descripción de la publicación.

¿Qué ha reportado Ana Karina Soto acerca del actual estado de salud de su hermana?

¿Qué dijo recientemente Ana Karina Soto sobre el estado de salud de su hermana? | Foto: Buen Día, Colombia

Desde que Ana Karina Soto les contó a sus seguidores que ha estado pendiente del actual estado de salud de su hermana, la presentadora no dudó en expresarse recientemente en sus redes sociales, agradeciendo por el apoyo que ha recibido en estos difíciles momentos:

