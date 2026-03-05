Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales reveló dónde nacerá su bebé Mila: el motivo llamó la atención en redes

Sara Corrales generó comentarios en redes al revelar, a través de sus redes sociales, dónde nacerá su primera hija.

Sara Corrales reveló dónde nacerá su bebé Mila
Sara Corrales revela detalles de su embarazo / (Foto de AFP y Freepik)

Sara Corrales ha compartido en redes sociales varios momentos de su embarazo. En una reciente interacción con seguidores, la actriz habló sobre el nacimiento de su bebé y reveló algunos detalles sobre su llegada.

¿Cuándo nacerá el bebé de Sara Corrales?

La actriz colombiana Sara Corrales continúa mostrando a sus seguidores cómo avanza su embarazo. A través de Instagram, donde suma más de tres millones de seguidores, respondió varias preguntas relacionadas con la llegada de su primera hija.

¿Cuándo nacerá el bebé de Sara Corrales?
Sara Corrales revela que su bebé nacerá en mayo / (Foto de AFP y Freepik)

Uno de los interrogantes que recibió tenía que ver con la fecha prevista para el nacimiento de la bebé. Aunque la actriz no mencionó un día específico, confirmó que la llegada de Mila está planeada para mediados de mayo.

La respuesta fue acompañada por una imagen de una ecografía en la que se aprecia el rostro de la bebé.

¿Dónde nacerá el bebé de Sara Corrales?

Otra de las preguntas que respondió la actriz estuvo relacionada con el lugar donde nacerá Mila. Corrales explicó que el nacimiento ocurrirá en México, país en el que vive desde hace varios años.

Según explicó, tanto ella como su esposo han construido su vida en ese país. La actriz señaló que lleva cerca de 14 años viviendo allí, mientras que su esposo ha residido en México durante aproximadamente 19 años.

"Nuestro círculo está aquí, nuestra casa está aquí, nuestro seguro de salud está aquí, nuestra red de apoyo está aquí", destacó.

La actriz también contó que algunos familiares viajarán para acompañarla durante ese momento. Entre ellos estarán su madre y una amiga cercana que llegará desde Colombia.

De acuerdo con lo expresado por Corrales, la idea es contar con el apoyo de personas cercanas durante los primeros días tras el nacimiento.

¿Quién es Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales?

Damián Pasquini es un empresario argentino y esposo de Sara Corrales. Aunque mantiene un perfil menos mediático que la actriz, su nombre empezó a aparecer con más frecuencia en medios desde que la pareja hizo pública su relación.

¿Quién es Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales?
Damián Pasquini es un reconocido empresario argentino / (Foto de AFP)

Pasquini reside en México desde hace más de una década y fue precisamente en ese país donde conoció a la actriz colombiana. Su relación se confirmó públicamente en febrero de 2024.

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos de su vida juntos en redes sociales, especialmente ahora que esperan el nacimiento de su primera hija.

