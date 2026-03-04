Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido cantante fue internado por muerte de Yeison Jiménez: su fallecimiento le afectó

Reconocido cantante terminó internado tras la muerte de Yeison Jiménez y contó su testimonio dos meses después.

Cantante reconocido fue internado tras muerte de Yeison Jiménez
Cantante reconocido fue internado tras muerte de Yeison Jiménez. (Foto AFP: Rodrigo Varela).

En las últimas horas se conoció el testimonio de un reconocido cantante que, dos meses después de la muerte de Yeison Jiménez, rompió el silencio sobre cómo este hecho lo afectó al punto de tener que ser internado para poder superarlo.

¿Quién fue el artista que tuvo que ser internado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Durante una reciente entrevista con Los Impresentables de Los 40 Principales, Edén Muñoz, exvocalista de Calibre 50, sorprendió al confesar que la muerte de Yeison Jiménez le afectó a tal punto que tuvo que ser internado para sobrellevar esta lamentable situación.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El cantante confesó que, aunque no eran muy cercanos, la forma en la que perdió la vida el artista colombiano lo llevó a reflexionar sobre lo agitada que puede ser la rutina de un músico y lo delicado que puede resultar dar todo por hecho. Esto lo llevó a cuestionarse sobre su propia vida, entrar en un colapso mental y tomar la decisión de buscar ayuda profesional.

"La muerte es bastante catastrófica. Pensé en que se dedicaba a lo mismo que yo, que hacía lo mismo, que amaba lo mismo, y me pregunté qué hubiera pasado si me tocaba a mí. Ahí se me reventó la cabeza", confesó ante los micrófonos de Los 40.

El artista pasó 15 días internado en una clínica, lejos del trajín diario, para retomar sus labores con mayor conciencia. Asimismo, aseguró que repetiría esta experiencia en diciembre de 2026.

"Levanté la mano y le dije a mi hermano: 'ya no sé quién soy ni por qué me siento así'", puntualizó.

¿Eden Muñóz y Yeison Jiménez tenían una colaboración musical pendiente?

En medio de la conversación con los panelistas, Eden Muñóz reveló que antes de la muerte del artista colombiano habían hablado sobre una colaboración musical que nunca se llegó a concretar. Al parecer, la colaboración quedó en etapa inicial y no se avanzó en grabaciones ni producción antes del fallecimiento del cantante colombiano.

Asimismo, Muñóz no dudó en elogiar el talento de Yeison Jiménez y destacó su trayectoria artística.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
