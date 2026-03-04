La creadora de contenido Tatiana Murillo conocida como la Barbie Colombiana volvió a llamar la atención en redes sociales tras revelar su más reciente retoque estético.

¿Qué retoque se realizó la Barbie Colombiana?

La influenciadora compartió con sus seguidores detalles del procedimiento al que se sometió, esta vez enfocado en la zona de los ojos.

A través de un video explicó a sus millones de seguidores que buscaba una apariencia más definida y expresiva.

Según contó, este cambio hacía parte de la armonización que desea lograr en su rostro.

La Barbie Colombiana modificó su retoque por lo que le decían en redes. (Foto: Canal RCN)

“Cada detalle cuenta en mi evolución”, expresó en una de sus publicaciones, donde se dejó ver sin filtros durante la recuperación.

En sus historias apareció grabándose frente al espejo de su clóset, usando gafas negras, mientras hablaba sobre el procedimiento.

“Así se ve uno operada un día después de una cirugía plástica y ustedes se preguntarán…”, comentó en el video la barbie colombiana.

Allí explicó que estaba corrigiendo un procedimiento que se había realizado anteriormente y que decidió hacer un nuevo retoque en esa zona del rostro.

De acuerdo con lo que mencionó, algunos seguidores le decían que su mirada lucía “triste”, aspecto que, según señaló, estaba relacionado con la forma de sus ojos.

Indicó que este tipo de procedimiento busca que el ojo se vea más abierto y con una expresión diferente, por lo que decidió realizar el ajuste para obtener el resultado que esperaba.

¿Por qué la barbie colombiana también mostró a su hermana en recuperación?

En el mismo video, la creadora de contenido también mostró a su hermana menor, quien se encontraba en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento estético en el rostro.

La publicación de la Barbie Colombiana, quien es conocida por realizarse este tipo de procedimientos con frecuencia y por buscar parecerse cada vez más a la famosa muñeca, generó cientos de reacciones, no todas positivas. “Ella es todo lo que está mal”, escribió un usuario, mientras otros comentaron que “la salud mental es importante”.

Por su parte, algunos usuarios en redes sociales también se enfocaron en lo que podría influir ahora en su hermana menor, señalando que estaría siguiendo el mismo camino en cuanto a procedimientos estéticos.