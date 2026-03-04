Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Barbie Colombiana reveló que se hizo un nuevo retoque estético por comentarios de sus fans

La Barbie Colombiana reveló su nuevo retoque y explicó que decidió corregirlo tras comentarios de sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Barbie Colombiana explicó que cambió su mirada por petición de sus fans
La Barbie Colombiana modificó su retoque por lo que le decían en redes. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Tatiana Murillo conocida como la Barbie Colombiana volvió a llamar la atención en redes sociales tras revelar su más reciente retoque estético.

Artículos relacionados

¿Qué retoque se realizó la Barbie Colombiana?

La influenciadora compartió con sus seguidores detalles del procedimiento al que se sometió, esta vez enfocado en la zona de los ojos.

A través de un video explicó a sus millones de seguidores que buscaba una apariencia más definida y expresiva.

Artículos relacionados

Según contó, este cambio hacía parte de la armonización que desea lograr en su rostro.

La Barbie Colombiana explicó que cambió su mirada por petición de sus fans
La Barbie Colombiana modificó su retoque por lo que le decían en redes. (Foto: Canal RCN)

“Cada detalle cuenta en mi evolución”, expresó en una de sus publicaciones, donde se dejó ver sin filtros durante la recuperación.

En sus historias apareció grabándose frente al espejo de su clóset, usando gafas negras, mientras hablaba sobre el procedimiento.

“Así se ve uno operada un día después de una cirugía plástica y ustedes se preguntarán…”, comentó en el video la barbie colombiana.

Artículos relacionados

Allí explicó que estaba corrigiendo un procedimiento que se había realizado anteriormente y que decidió hacer un nuevo retoque en esa zona del rostro.

De acuerdo con lo que mencionó, algunos seguidores le decían que su mirada lucía “triste”, aspecto que, según señaló, estaba relacionado con la forma de sus ojos.

La Barbie Colombiana explicó que cambió su mirada por petición de sus fans
La Barbie Colombiana modificó su retoque por lo que le decían en redes. (Foto: Canal RCN)

Indicó que este tipo de procedimiento busca que el ojo se vea más abierto y con una expresión diferente, por lo que decidió realizar el ajuste para obtener el resultado que esperaba.

¿Por qué la barbie colombiana también mostró a su hermana en recuperación?

En el mismo video, la creadora de contenido también mostró a su hermana menor, quien se encontraba en proceso de recuperación tras someterse a un procedimiento estético en el rostro.

La publicación de la Barbie Colombiana, quien es conocida por realizarse este tipo de procedimientos con frecuencia y por buscar parecerse cada vez más a la famosa muñeca, generó cientos de reacciones, no todas positivas. “Ella es todo lo que está mal”, escribió un usuario, mientras otros comentaron que “la salud mental es importante”.

Por su parte, algunos usuarios en redes sociales también se enfocaron en lo que podría influir ahora en su hermana menor, señalando que estaría siguiendo el mismo camino en cuanto a procedimientos estéticos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad Talento internacional

Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

Lo más superlike

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante