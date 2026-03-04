Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actriz de Lady, la vendedora de rosas se hizo drástico cambio de look: así luce ahora

Protagonista de Lady, la vendedora de rosas sorprendió en redes sociales al mostrar un drástico cambio de look.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Michelle Orozco dejó atrás su estilo y mostró impactante transformación
Michelle Orozco dejó atrás su estilo y mostró impactante transformación. (Foto Canal RCN).

La actriz Michell Orozco, recordada por su protagónico en la producción del Canal RCN Lady, la vendedora de rosas sorprendió a sus seguidores al mostrar un drástico cambio de look en redes sociales. La joven dejó atrás su característico cabello negro y ahora luce un estilo completamente renovado.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el cambio de look que Michell Orozco, actriz de Lady, la vendedora de rosas, se realizó?

En redes sociales se viralizó un video compartido por Camilo Henao, esposo de Michell Orozco, actriz de Lady, la vendedora de rosas, en el que mostró en primicia el más reciente cambio de look de la joven. Allí dejó atrás su característico cabello negro para darle un poco más de luz a su imagen.

El radical giro de imagen de Michelle Orozco que causó revuelo
El radical giro de imagen de Michelle Orozco que causó revuelo. (Foto Freepik).

En el clip, publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Camilo enseñó el antes y después del cambio. Para lograrlo, la actriz tuvo que decolorar su larga melena para lograr un perfecto balayage rubio que, sin duda, aportó mayor luminosidad a su rostro.

Artículos relacionados

“Me voy a pintar el pelo, no creo que cambie tanto…”, mencionó en el video, que ya suma miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que Michell experimenta con su imagen. Hace un par de semanas sorprendió a los internautas al decolorarse las cejas para pintarlas de rubio, algo que no salió como lo esperaba, pero que asumió con actitud y decidió conservar durante el tiempo necesario.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fans de Michell Orozco a su cambio de look?

Como era de esperarse, el drástico cambio no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de elogios y destacaron lo bien que le sienta este nuevo estilo.

Comentarios como: “Muy sutil y bonito”, “Amo, amiga, ¿dónde te recojo para ir a la disco?”, “Señas de un nuevo proyecto, siempre que se hace cambios en su apariencia es por proyectos”, “Estás preciosa con ese color”, destacaron entre cientos de reacciones.

Así luce Michelle Orozco tras el cambio de look que nadie esperaba
Así luce Michelle Orozco tras el cambio de look que nadie esperaba. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad Talento internacional

Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

Lo más superlike

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante