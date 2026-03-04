La actriz Michell Orozco, recordada por su protagónico en la producción del Canal RCN Lady, la vendedora de rosas sorprendió a sus seguidores al mostrar un drástico cambio de look en redes sociales. La joven dejó atrás su característico cabello negro y ahora luce un estilo completamente renovado.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Cuál fue el cambio de look que Michell Orozco, actriz de Lady, la vendedora de rosas, se realizó?

En redes sociales se viralizó un video compartido por Camilo Henao, esposo de Michell Orozco, actriz de Lady, la vendedora de rosas, en el que mostró en primicia el más reciente cambio de look de la joven. Allí dejó atrás su característico cabello negro para darle un poco más de luz a su imagen.

El radical giro de imagen de Michelle Orozco que causó revuelo. (Foto Freepik).

En el clip, publicado en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Camilo enseñó el antes y después del cambio. Para lograrlo, la actriz tuvo que decolorar su larga melena para lograr un perfecto balayage rubio que, sin duda, aportó mayor luminosidad a su rostro.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

“Me voy a pintar el pelo, no creo que cambie tanto…”, mencionó en el video, que ya suma miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Vale la pena recordar que esta no es la primera vez que Michell experimenta con su imagen. Hace un par de semanas sorprendió a los internautas al decolorarse las cejas para pintarlas de rubio, algo que no salió como lo esperaba, pero que asumió con actitud y decidió conservar durante el tiempo necesario.

Artículos relacionados Yeison Jiménez La emotiva reacción de la hija de Yeison Jiménez, cuando le cantaron el cumpleaños: pidió un deseo

¿Cómo reaccionaron los fans de Michell Orozco a su cambio de look?

Como era de esperarse, el drástico cambio no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de elogios y destacaron lo bien que le sienta este nuevo estilo.

Comentarios como: “Muy sutil y bonito”, “Amo, amiga, ¿dónde te recojo para ir a la disco?”, “Señas de un nuevo proyecto, siempre que se hace cambios en su apariencia es por proyectos”, “Estás preciosa con ese color”, destacaron entre cientos de reacciones.