Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Quién es el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

Este miércoles 4 de marzo se llevará a cabo una jornada de eliminación en La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿La IA lo adelantó? Este sería el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia
¿La IA lo adelantó? Este sería el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

A La casa de los famosos Colombia llega una nueva semana de doble eliminación, en la que dos participantes deberán despedirse definitivamente del reality. Este miércoles 4 de marzo se realizará la primera jornada, con siete concursantes sometidos a votación para asegurar su permanencia en el programa.

Artículos relacionados

¿Qué participantes están en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Tras una tensa jornada de nominación, Alexa Torres fue la primera en entrar a Placa, luego de haber sido nominada por Lorena Altamirano, la más reciente eliminada. Posteriormente, se conoció la decisión de Tebi Bernal, líder de la semana, sobre quién dejar en riesgo, a lo que se sumaron los tres participantes sancionados.

¿Se cumplirá el pronóstico? La IA destapa quién sale de La casa de los famosos Colombia
¿Se cumplirá el pronóstico? La IA destapa quién sale de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Con los resultados de las votaciones del público y de la casa, quedó conformada la primera Placa oficial en esta semana de doble eliminación, integrada de la siguiente manera.

Artículos relacionados

  • Campanita (Nominado por el líder)
  • Alejandro Estrada (Nominado por la casa)
  • Lady Noriega ( Nominada por el público)
  • Alexa Torrex (Nominada por Lorena Altamirano, reciente eliminada)
  • Juanda Caribe (Nominado por sanción)
  • Yuli Ruiz (Nominada por sanción)
  • Valentino Lázaro (Nominado por sanción)

¿Quién será eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

Aunque el resultado oficial se definirá en la gala en vivo de este miércoles 4 de marzo, un análisis de popularidad en redes sociales realizado por la Inteligencia Artificial indica que la jornada estaría bastante ajustada. De los siete famosos nominados, al menos tres tendrían mayores probabilidades de abandonar la competencia.

Artículos relacionados

Según la IA, las reacciones en redes y el respaldo de algunos fandoms muestran que participantes como Alexa Torres, Yuli Ruiz y Valentino Lázaro estarían en una zona más vulnerable, mientras que los demás nominados parecerían contar con un apoyo más sólido para continuar en el reality.

Como siempre, la última palabra la tendrán los televidentes con su votación y será en la gala en vivo cuando se conozca oficialmente quién deberá despedirse de la competencia en esta nueva jornada de doble eliminación de La casa de los famosos Colombia.

La IA predice al nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia
La IA predice al nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actor de 28 años revela que está en la etapa final de su enfermedad Talento internacional

Reconocido actor de televisión anunció que le queda poco tiempo de vida por medio de una carta

El actor de 28 años compartió una carta donde confirmó que atraviesa la etapa final de una enfermedad agresiva.

Tras su boda, Jhonny Rivera sorprende con anuncio que involucra a Jenny López Jhonny Rivera

Jhonny Rivera hizo importante anuncio tras su boda que involucra a Jenny López

Tras su reciente matrimonio, Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al hacer un importante anuncio.

Nicolás Arrieta comparte cómo fue su segundo día como panelista en Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela divertida anécdota en su segundo día en Buen día, Colombia: “Lo prometo”

Nicolás Arrieta compartió su experiencia en Buen día, Colombia y las divertidas anécdotas de sus primeros días.

Lo más superlike

Valentino cuestionó su permanencia en La casa de los famosos La casa de los famosos

Valentino revela que perdió el interés de estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Valentino cuestionó su participación en La casa de los famosos Colombia y reveló no poder aguantar lo que pueda venir.

La modelo venezolana Isabella Ladera se realizó un drenaje linfático prenatal Salud

¿Qué es el drenaje linfático prenatal, el procedimiento que se realizó Isabella Ladera en su embarazo?

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto aclaró la cantante tras los rumores Ángela Aguilar

¿Ángela Aguilar se retira de la música? Esto dijo la artista

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante