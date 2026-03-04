¿Quién es el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

A La casa de los famosos Colombia llega una nueva semana de doble eliminación, en la que dos participantes deberán despedirse definitivamente del reality. Este miércoles 4 de marzo se realizará la primera jornada, con siete concursantes sometidos a votación para asegurar su permanencia en el programa.

¿Qué participantes están en riesgo de eliminación en La casa de los famosos Colombia?

Tras una tensa jornada de nominación, Alexa Torres fue la primera en entrar a Placa, luego de haber sido nominada por Lorena Altamirano, la más reciente eliminada. Posteriormente, se conoció la decisión de Tebi Bernal, líder de la semana, sobre quién dejar en riesgo, a lo que se sumaron los tres participantes sancionados.

¿Se cumplirá el pronóstico? La IA destapa quién sale de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Con los resultados de las votaciones del público y de la casa, quedó conformada la primera Placa oficial en esta semana de doble eliminación, integrada de la siguiente manera.

Campanita (Nominado por el líder)

Alejandro Estrada (Nominado por la casa)

Lady Noriega ( Nominada por el público)

Alexa Torrex (Nominada por Lorena Altamirano, reciente eliminada)

Juanda Caribe (Nominado por sanción)

Yuli Ruiz (Nominada por sanción)

Valentino Lázaro (Nominado por sanción)

¿Quién será eliminado de La casa de los famosos Colombia, según la IA?

Aunque el resultado oficial se definirá en la gala en vivo de este miércoles 4 de marzo, un análisis de popularidad en redes sociales realizado por la Inteligencia Artificial indica que la jornada estaría bastante ajustada. De los siete famosos nominados, al menos tres tendrían mayores probabilidades de abandonar la competencia.

Según la IA, las reacciones en redes y el respaldo de algunos fandoms muestran que participantes como Alexa Torres, Yuli Ruiz y Valentino Lázaro estarían en una zona más vulnerable, mientras que los demás nominados parecerían contar con un apoyo más sólido para continuar en el reality.

Como siempre, la última palabra la tendrán los televidentes con su votación y será en la gala en vivo cuando se conozca oficialmente quién deberá despedirse de la competencia en esta nueva jornada de doble eliminación de La casa de los famosos Colombia.