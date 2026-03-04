La creadora de contenido Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar que se ha realizado un drenaje linfático prenatal durante su embarazo, un procedimiento del que pocos hablan y que aquí te explicamos en qué consiste y cuáles son sus posibles beneficios.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce Sonia tras el fallecimiento de Yeison Jiménez: publicó foto en el cumpleaños de su hija

¿Qué es el drenaje linfático prenatal que se realizó Isabella Ladera?

El drenaje linfático prenatal es una técnica de masaje suave y especializado que busca estimular el sistema linfático para facilitar la eliminación de líquidos y toxinas acumuladas en el cuerpo que se presentan durante el embarazo.

Isabella Ladera reveló a sus seguidores que se realizó un drenaje linfático prenatal. (Foto: Giorgio Viera/ AFP)

El masaje linfático, aplicado por profesionales capacitados, se realiza mediante masajes suaves, rítmicos y superficiales que siguen el flujo natural de la linfa hacia los ganglios (cuello, axilas, ingle).

Se usan movimientos lentos, sin presionar fuerte ni amasar la piel, repitiendo los movimientos de 5 a 10 veces por zona, preferiblemente con aceite.

De acuerdo con instituciones médicas como la Clínica Universidad de Navarra, el sistema linfático cumple un papel clave en el equilibrio de líquidos corporales. Cuando este proceso se ralentiza, puede aparecer edema.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó el prometido de Alexa Torrex tras su beso con Valentino en La casa de los famosos Col

¿Es seguro realizar un drenaje linfático prenatal durante el embarazo?

Especialistas coinciden en que el drenaje linfático puede ser seguro durante el embarazo, siempre que sea autorizado por el obstetra y realizado por terapeutas con experiencia en gestación.

Según publicaciones de divulgación médica como Cinco Días, este tipo de masajes ha ganado popularidad por su carácter no invasivo y por enfocarse en el bienestar físico sin recurrir a fármacos.

No obstante, existen contraindicaciones en casos de hipertensión no controlada, infecciones o embarazos de alto riesgo. Por eso, la valoración médica previa es indispensable antes de iniciar cualquier terapia complementaria.

Los expertos recomiendan que el drenaje linfático prenatal se realice únicamente tras consultar con un especialista y contar con su aprobación médica. (Foto: Ivan Apfel/Getty Images/AFP)

¿Qué beneficios puede aportar realizarse un drenaje linfático prenatal?

Entre los principales beneficios señalados por expertos se encuentran la reducción de la hinchazón, la mejora en la circulación y la disminución de la sensación de fatiga en extremidades.

Algunas mujeres también reportan alivio en el rostro, algo que coincide con lo mencionado por Isabella Ladera al explicar que el procedimiento le ayuda a desinflamar la nariz.

Nunca había retenido tanto líquido como ahora. Así que siento que dependo de ellos y de tomar agua, jajaja... También me lo hago en la cara y se me desinflama la nariz", escribió.

Si bien no sustituye controles médicos ni tratamientos indicados por especialistas, el drenaje linfático prenatal puede convertirse en un aliado para sobrellevar los cambios físicos propios de esta etapa, siempre bajo supervisión profesional.