Isabella Ladera reveló lo inesperado que vivió en su segundo embarazo

Isabella Ladera reveló las situaciones que la dejaron fuera de base en su segundo embarazo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La reconocida modelo venezolana Isabella Ladera sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar detalles de su embarazo que la tomaron fuera de base, pese a tener experiencia en gestación. Pues recordemos que es madre de una pequeña de cinco años.

¿Qué cosas dejaron fuera de base a Isabella Ladera en su segundo embarazo?

Con una publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Isabella Ladera se desahogó con los internautas sobre algunas situaciones que la han sorprendido durante su segundo embarazo.

¿Cuál es la historia de Isabella Ladera?
Isabella Ladera tuvo su primer hija junto a Isander Pérez / (Foto de AFP y Freepik)

La modelo venezolana ha venido expresando desde hace varias semanas que, pese a la experiencia de su primer embarazo, en esta oportunidad ha vivido cambios completamente distintos.

En esta ocasión, Ladera mencionó que no solo ha tenido transformaciones físicas nuevas, sino que tampoco soporta que las personas se le acerquen con la única intención de tocar su pancita.

“Cosas que me agarraron fuera de base este embarazo. NO SOPORTO que me toquen el ombligo, ni la panza”, confesó la modelo venezolana.

Vale la pena destacar que este tipo de acciones por parte de terceros suele ser común con mujeres embarazadas, pero no siempre resulta agradable para las madres gestantes, tal como ocurre actualmente con Isabella Ladera.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Isabella Ladera?

Aunque en un principio Isabella Ladera decidió mantener en secreto cuántos meses de embarazo tenía, con el paso de las semanas y tras cientos de críticas decidió revelar este detalle a través de sus redes sociales.

De esta manera, con una fotografía de su pancita de embarazo, Isabella confesó que su bebé se encontraba en la semana 20. Es decir, que actualmente estaría entrando a su quinto mes de embarazo y que su bebé podría nacer a mediados de julio del presente año.

Por lo pronto, la joven modelo continúa viviendo esta emotiva etapa en compañía de su pareja sentimental y padre de su hijo, Hugo García.

¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó
¿Cuántos meses tiene Isabella Ladera? La influencer por fin lo confirmó. (Foto AFP: Jason Koerner | Freepik).
