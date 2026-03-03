Norma Nivia sorprendió con truco infalible para mantener el cabello ondulado todo el día

La reconocida actriz y presentadora colombiana Norma Nivia volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un truco infalible para mantener el cabello ondulado durante todo el día. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló el secreto que, según ella, le permite lucir ondas definidas y con movimiento sin necesidad de retoques constantes.

¿Cuál es el truco de Norma Nivia para mantener ondulado el cabello todo el día?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Norma Nivia reveló su truco infalible para mantener las ondas de su cabello durante todo el día sin necesidad de utilizar productos especiales.

El truco de Norma Nivia para mantener su cabello ondulado sin retoques. (Foto Canal RCN).

Según comentó la actriz, para que el cabello ondulado permanezca perfecto durante horas, sin importar el evento al que se vaya a asistir, solo se deben seguir unos simples pasos que no requieren productos estrella.

Nivia manifestó que no utiliza productos de belleza para fijar sus ondas, sino que aplica una técnica que hasta el momento le ha funcionado bastante bien. Esta consiste en realizar las ondas y no deshacerlas ni peinarlas de inmediato o antes de salir de casa, sino dejarlas tal cual quedan con la rizadora. Minutos antes del gran evento, entonces sí se deben soltar y peinar.

“Yo no me pongo ningún producto, no se pongan ningún producto en el pelo para hacerse los crespitos para que no lo maltraten. Se los hacen, se los dejan quietos y antes de la foto, la fiesta, la entrevista o lo que sea que tengan, se lo peinan, los sueltan y listo”, explicó la modelo.

¿Cómo hacer ondas en el cabello liso?

Vale la pena destacar que para lograr ondas en el cabello existen varias técnicas especializadas, pues no siempre se necesita el calor de una rizadora para conseguir este efecto temporal.

Entre las técnicas se encuentran las clásicas rizadoras que cuentan con un solo cilindro o las planchas multiondas, que tienen tres de estos para usar al mismo tiempo; ambas actúan con calor. Sin embargo, también existen formas de lograr este efecto usando técnicas como trenzas, moños o enrollando mechones en calcetines o pinzas durante la noche.