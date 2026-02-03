Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Abuela de La casa de los famosos mostró su tonificada figura y generó polémica: “le faltó carita”

La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos, reapareció con nueva foto de su ‘cuerpazo’.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Abuela de La casa de los famosos mostró su cuerpo tonificado y la criticaron. (Foto Canal RCN).
La Abuela de La casa de los famosos mostró su cuerpo tonificado y la criticaron. (Foto Canal RCN).

Tras dos meses de su primera aparición con una nueva figura en redes sociales, La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, volvió a aparecer en las redes sociales con una nueva fotografía aún más llamativa, pero en esta ocasión los comentarios no fueron tan amigables.

¿Cómo luce La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en la actualidad?

La influenciadora Aleyda Gaviria, mejor conocida en redes sociales como La Abuela, reapareció en sus plataformas digitales con una publicación tan peculiar como la que compartió hace dos meses. Junto a la imagen, publicada en su cuenta oficial de Instagram donde acumula una gran cantidad de seguidores, aseguró que cada día se sentía “más regia”.

El nuevo cuerpazo de La Abuela divide opiniones en redes sociales. (Foto: Canal RCN)
La Abuela reaparece en redes y desata debate por su impactante figura. (Foto: Canal RCN)

La fotografía hace parte de una modificación realizada con Inteligencia Artificial, tal como ocurrió en la ocasión anterior. Esta vez decidió mostrarse desde la comodidad de su casa, luciendo una camiseta ajustada y un short café que resaltaban un tonificado cuerpo creado con ayuda de esta herramienta, que cada vez gana más popularidad en el mundo digital.

En cuestión de minutos, la publicación generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre su apariencia y el uso de Inteligencia Artificial en sus imágenes.

¿Cómo reaccionaron los fans de La Abuela a sus fotos con Inteligencia Artificial?

Internautas reaccionaron de diversas maneras frente a las fotografías de La Abuela modificadas con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Por un lado, hubo quienes manifestaron que aunque su cuerpo lucía bien “le faltó la carita”. Otros por su parte, animaron a la influenciadora a llevar estas modificaciones a la vida real: “Abuela, si lo deseas tanto, deja de soñar con la IA y hazlo realidad”, mientras que no faltó el que creyó que estas instantáneas eran reales al afirmar: “ay no, uno con una pata aquí y otra allá, gastar la plata así, que pesar, la disfruto en otras cosas”

Lo cierto es que La Abuela continúa llamando la a tención de los internautas por medio de sus divertidas ocurrencias.

La Abuela reaparece en redes y desata debate por su impactante figura.
El nuevo cuerpazo de La Abuela divide opiniones en redes sociales. (Foto: Canal RCN)
