Apareció en Bogotá la primer therian serpiente: fue captada usando TransMilenio | VIDEO

Una mujer que se identifica como therian serpiente fue vista en Bogotá mientras se movilizaba en TransMilenio.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Captan en TransMilenio a la primera therian serpiente en Bogotá | VIDEO
Captan en TransMilenio a la primera therian serpiente en Bogotá | VIDEO. (Foto Freepik | AFP: Raúl Arboleda).

Una mujer que se identifica como therian serpiente fue captada mientras se movilizaba en TransMilenio en Bogotá, convirtiéndose en el primer caso de este tipo que se conoce públicamente en la capital. Las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, han generado todo tipo de reacciones entre internautas.

¿Cómo es la primer therian serpiente captada en Bogotá?

Desde hace varias semanas se ha venido intensificado los casos de personas que se identifican como therian, un término utilizado para definir a aquellos que se auto perciben como ciertas especies animales, siendo los más populares perros, gatos y zorros. Sin embargo, también se han conocido casos de therian acuáticos y ahora reptiles.

Los therian son personas que se identifican con un animal.
Los therian son personas que se identifican con un animal. (Foto IA)

Un usuario de TikTok compartió un video en el que captó el que sería el primer caso therian serpiente en Bogotá. En el video se puede observar a una mujer vestida con ropa que simulaba la piel de una serpiente, mientras se arrastraba por los torniquetes de una de las estaciones de TransMilenio del norte.

“Directo de la Amazonía: lo que antes creíamos que era solo una moda ya se está saliendo de las manos”, mencionó el usuario que compartió el video.

Sin embargo, más allá de la curiosidad que puede generar en las personas este tipo de comportamientos, el usuario dio a conocer un problema más: pues la mujer se arrastró por debajo de un torniquete, evitando así el pago del pasaje y logrando colarse.

“¿Y en este caso es para @Minambiente o para @TransMilenio? Si es therian y reptil, paga, ¿o es nueva modalidad de colados?”, comentó.

¿Qué es un therian?

Vale la pena mencionar que una persona que se auto percibe como therian adopta comportamientos y características del animal con el que se siente identificada. Esta tendencia se ha popularizado en los últimos meses alrededor del mundo y ya ha generado diversos casos inesperados, como personas que buscan ser atendidas por médicos veterinarios o que agreden a quienes están a su alrededor.

Los therian suelen reunirse en espacios abiertos para interactuar y perfeccionar sus habilidades motrices, con el objetivo de asemejarse lo más posible al animal con el que se identifican.

Therian fue mordida por un perro
Los therians se identifican con cualquier animal, ya se un lobo, zorro o gato. (Fotos: Freepik)
