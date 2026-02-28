Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Con foto inédita y emotivo mensaje, La Chilindrina despidió a integrante del ‘Chavo del 8’ que falleció

María Antonieta de las Nieves sacó a relucir una fotografía que se tomó de uno de sus encuentros con Carmen Ochoa.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Carmen Ochoa fue productora y directora de El Chavo del 8.
La Chilindrina se pronunció por la muerte de un nuevo integrante de El Chavo del 8. Fotos: AFP - Luis Acosta / Freepik

Una nueva muerte ha puesto de luto la vecindad de El Chavo del 8; se trata de Carmen Ochoa, quien hizo parte del equipo de trabajo de las producciones de Roberto Gómez Bolaños por varios años.

Artículos relacionados

Ochoa se desempeñó como directora y productora de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado y conoció de ante mano el ascenso de Chespirito, el comediante mexicano que falleció hace más de 10 años.

¿Cómo reaccionó María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' ante la muerte de la productora Carmen Ochoa?

Al confirmarse el deceso de Ochoa, se conocieron distintas reacciones, una de ellas provino de Edgar Vivar, quien interpretó al entrañable ‘Señor Barriga’ en la serie mexicana. Ahora quien reaccionó fue María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’.

La actriz, mediante su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje dedicado a la productora y de paso reveló una inédita imagen junto a ella.

La Chilindrina dejó un emotivo mensaje para Carmen Ochoa.
María Antonieta de las Nieves despidió a la que fuera productora de El Chavo del 8. Foto: AFP - Yuri Cortez

Con profunda tristeza despido a Carmen Ochoa, gran productora y parte fundamental de nuestro querido programa El Chavo del 8. Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz

María Antonieta acompañó dicho mensaje con una inédita fotografía tomada hace varios años y que data de un encuentro que tuvo con Ochoa.


Los internautas reaccionaron ante la publicación de la actriz y comediante y expresaron con pesar que “poco a poco se va quedando sola la vecindad”.

Artículos relacionados

¿Quién era Carmen Ochoa, productora de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado?

Carmen Ochoa asumió el liderazgo de los programas de Chespirito desde la fase de producción ante la partida de Enrique Segoviano y con el tiempo se convirtió en pieza clave dentro del entramado creativo de las producciones mexicanas.

Ochoa Aranda estuvo varios años tras bambalinas en los programas de Chespirito. Según Milenio, inició su carrera en 1973 como asistente de producción, luego fue ascendida a productora asociada y posteriormente se convirtió en directora de cámaras.

Carmen estuvo vinculada a las producciones de Chespirito hasta 1985, año en que salió para dedicarse a otros proyectos.

Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8
Carmen Ochoa trabajó de la mano de Chespirito por varios años. (Foto: Dario Leon / AFP)

Su rol fue siempre detrás de cámaras, aunque tuvo una corta aparición en pantalla en un programa de El Chapulín Colorado de 1976. En el episodio, titulado ‘Todo queda en familia’, Ochoa prestó sus pies para representar los de un personaje principal.

Edgar Vivar, quien hizo del 'Señor Barriga', 'Ñoño' y 'Botija' en los programas de Chespirito, también acudió a sus redes sociales para darle una despedida a Ochoa. El actor compartió la última foto que se tomó con ella y le dedicó unas emotivas palabras.

Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, expresó.

Artículos relacionados

Carmen Ochoa se une a la lista de integrantes de la vecindad de El Chavo que han fallecido. Además de ella y Roberto Gómez Bolaños, han partido Ramón Valdés, Angelines Fernández, Raúl ‘Chato’ Padilla, Horacio Gómez y Rubén Aguirre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Joven promesa del béisbol fallece en choque cerca de su universidad Viral

¡Luto en el deporte! Joven promesa del béisbol fallece en trágico accidente

Jugador de béisbol universitario murió en un accidente vehicular cerca del campus en Virginia.

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién? Talento nacional

¡Duelo en redes! Falleció influenciadora tras complicaciones en un procedimiento: ¿quién?

Las redes sociales se visten de luto tras el desafortunado fallecimiento de influenciadora durante un complicado procedimiento.

Reconocida influencer anuncia que está embarazada por novena vez Viral

Reconocida influencer anuncia que está embarazada por novena vez

Descubre por qué el noveno embarazo de una influencer volvió a generar polémica

Lo más superlike

Juliana Calderón respondió a las críticas tras la pérdida de Juan Manuel Juliana Calderón

Juliana Calderón causó revuelo tras revelar que ya le pasó el luto tras la muerte de su pareja: "hace rato"

Juliana Calderón estalló contra las críticas y respondió a quienes la han cuestionado por su comportamiento, tras la pérdida de su novio.

Juanda charló con Juan Palau y Campanita de la actitud de Alexa Torrex. Juanda Caribe

Juanda Caribe y Juan Palau criticaron la actitud de Alexa en La casa de los famosos: “Intocable”

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje Pipe Bueno

Pipe Bueno se mostró conmovido al recordar a Yeison Jiménez en un homenaje: "Hemos llorado"

Así despidió Édgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo Talento internacional

Así despidió Edgar Vivar, ‘señor barriga’ a integrante que falleció del Chavo del 8: esto dijo

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?