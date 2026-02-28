Una nueva muerte ha puesto de luto la vecindad de El Chavo del 8; se trata de Carmen Ochoa, quien hizo parte del equipo de trabajo de las producciones de Roberto Gómez Bolaños por varios años.

Ochoa se desempeñó como directora y productora de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado y conoció de ante mano el ascenso de Chespirito, el comediante mexicano que falleció hace más de 10 años.

¿Cómo reaccionó María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' ante la muerte de la productora Carmen Ochoa?

Al confirmarse el deceso de Ochoa, se conocieron distintas reacciones, una de ellas provino de Edgar Vivar, quien interpretó al entrañable ‘Señor Barriga’ en la serie mexicana. Ahora quien reaccionó fue María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’.

La actriz, mediante su cuenta de Instagram, compartió un emotivo mensaje dedicado a la productora y de paso reveló una inédita imagen junto a ella.

María Antonieta de las Nieves despidió a la que fuera productora de El Chavo del 8. Foto: AFP - Yuri Cortez

Con profunda tristeza despido a Carmen Ochoa, gran productora y parte fundamental de nuestro querido programa El Chavo del 8. Gracias por tu profesionalismo, tu entrega y por tantos años de trabajo compartido. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz

María Antonieta acompañó dicho mensaje con una inédita fotografía tomada hace varios años y que data de un encuentro que tuvo con Ochoa.



Los internautas reaccionaron ante la publicación de la actriz y comediante y expresaron con pesar que “poco a poco se va quedando sola la vecindad”.

¿Quién era Carmen Ochoa, productora de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado?

Carmen Ochoa asumió el liderazgo de los programas de Chespirito desde la fase de producción ante la partida de Enrique Segoviano y con el tiempo se convirtió en pieza clave dentro del entramado creativo de las producciones mexicanas.

Ochoa Aranda estuvo varios años tras bambalinas en los programas de Chespirito. Según Milenio, inició su carrera en 1973 como asistente de producción, luego fue ascendida a productora asociada y posteriormente se convirtió en directora de cámaras.

Carmen estuvo vinculada a las producciones de Chespirito hasta 1985, año en que salió para dedicarse a otros proyectos.

Carmen Ochoa trabajó de la mano de Chespirito por varios años. (Foto: Dario Leon / AFP)

Su rol fue siempre detrás de cámaras, aunque tuvo una corta aparición en pantalla en un programa de El Chapulín Colorado de 1976. En el episodio, titulado ‘Todo queda en familia’, Ochoa prestó sus pies para representar los de un personaje principal.

Edgar Vivar, quien hizo del 'Señor Barriga', 'Ñoño' y 'Botija' en los programas de Chespirito, también acudió a sus redes sociales para darle una despedida a Ochoa. El actor compartió la última foto que se tomó con ella y le dedicó unas emotivas palabras.

Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos”, expresó.

Carmen Ochoa se une a la lista de integrantes de la vecindad de El Chavo que han fallecido. Además de ella y Roberto Gómez Bolaños, han partido Ramón Valdés, Angelines Fernández, Raúl ‘Chato’ Padilla, Horacio Gómez y Rubén Aguirre.