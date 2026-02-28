Exnovia de Yeferson Cossio abrió su corazón y compartió los nuevos cambios que quiso darle a su vida, entre ellos, asumir un rol totalmente destino en las redes sociales.

¿Qué decisión tomó sobre las redes sociales Jenn Muriel, exnovia de Yeferson Cossio?

Jenn Muriel, quien fue pareja del creador de contenido antioqueño por varios años, reveló la razón para haberse alejado de las redes sociales y en su regreso contó lo que ahora pretende hacer.

Muriel contó detalles de esa transformación en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde suma 7 millones de seguidores, y allí se sinceró de las situaciones que vivió en redes y que no le terminaron de gustar.

Estuve lejos de redes un buen tiempo. A veces compartía pedacitos de mi vida, pero no estuve presente del todo. Sentía que ya no me identificaba con muchas cosas de antes porque yo estaba cambiando y mucho. Me tomé este tiempo para mí, para llorar, para soltar, para sanar y crecer en todos los sentidos

Jenn, en su relato, expresó que fue “una etapa silenciosa, caótica, a veces llena de aprendizajes, de entenderme… gente nueva llegó y hoy me reconozco en una versión más consciente, más libre, que sigue creciendo y cuestionándose todo”.



Muriel reconoció que por mucho tiempo “no sabía lo que quería”, pero lo que haga ahora “tiene que venir desde el corazón… quiero dejar algo de valor a quien sea que lo vea”.

La exnovia de Cossio manifestó que ahora se siente más real y mucho más libre; además, pretende transmitir un nuevo mensaje y convertirse en inspiración para los demás.

Quiero mostrarme, ser yo, sin máscaras, sin filtros, sin miedo. Quiero ser esa amiga virtual, esa que te dice que sí se puede

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jenn Muriel ante el mensaje que publicó?

La publicación de Jenn Muriel, pero sobre todo la decisión que ha tomado con su rol en las redes sociales provocó elogios y diversas reacciones por parte de los internautas.

“Te Salvaste Reina, en silencio te cuidaste, te valoraste, te quisiste, eres ejemplo para muchas, que HERMOSA MUJER”, “saca un libro, eres muy real y conectas con las personas”, “te sanaste y nos sanaste con tu historia”, “esa sencillez y dulzura es muy genuina”, “su energía es demasiado hermosa”.

Seguidores de Jenn Muriel le enviaron halagos tras la decisión que tomó ella sobre las redes sociales. Foto: Freepik

Jenn Muriel ha estado involucrada a las redes sociales por varios años y mucho de su contenido siempre tuvo que ver con Yeferson Cossio, pero ahora lo que pretendería es desprenderse de todo eso y tomar nuevos rumbos en las redes.

En un video posterior, Jenn contestó si le da ansiedad ver comentarios, likes o reproducciones tras regresar a las redes sociales.

“Más que por lo que dices es el no saber si vas a conectar igual… llegas con algo demasiado diferente, entonces no sabes cómo será el recibimiento de la gente. Yo decidí que no iba a estar pendiente de métricas ni likes… quiero hacer las cosas como las quiero, compartir como lo siento y esperar el resultado”, respondió la creadora digital.

Muriel fue pareja de Yeferson Cossio por largo tiempo y es la persona con la que estuvo el creador de contenido antes de iniciar una nueva historia de amor con la tiktoker Carolina Gómez.

De esa unión aún quedan recuerdos que internautas se han encargado de revivir, aunque los directamente involucrados ya hayan pasado la página por completo. En el caso de Cossio, está comprometido con Carolina y pronto se realizaría la esperada boda.