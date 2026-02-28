Así fue la reacción de Felipe Saruma ante pregunta incómoda sobre Andrea Valdiri

El reconocido creador de contenido Felipe Saruma volvió a apoderarse de las tendencias luego de que enfrentara una pregunta incómoda relacionada con su exesposa, Andrea Valdiri, y su reacción no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Artículos relacionados Selena Gómez ¿Selena Gómez se divorcia? La actriz rompió el silencio tras polémicas

¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Felipe Saruma sobre Andrea Valdiri?

Durante años, Felipe Saruma y Andrea Valdiri fueron la pareja favorita de los internautas debido a la forma en la que su relación sentimental se fue forjando. Pues recordemos que el joven influenciador llegó a la vida de la creadora de contenido justo cuando esta atravesaba por su segundo embarazo.

Felipe Saruma enfrentó pregunta sobre Andrea Valdiri y su gesto lo dijo todo. (Foto Canal RCN).

Tras meses de especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos, la pareja confirmó que en efecto se habían dado una oportunidad en el amor, y poco después anunciaron su compromiso y posteriormente llevaron a cabo su boda.

Artículos relacionados Carmen Villalobos El ex de Carmen Villalobos genera rumores de nuevo romance tras imagen con futbolista

Sin embargo, años después la pareja decidió dar por terminada su relación y matrimonio, iniciando caminos separados, que actualmente volvieron a unirse por una incómoda pregunta que recibió durante una entrevista en un medio radial.

"Felipe, te hago una pregunta, ¿a la semana cuántas veces hacías el 4m0r con Andrea Valdiri?”, fue la pregunta en cuestión.

Así reaccionó Felipe Saruma cuando le hicieron inesperada pregunta sobre Andrea Valdiri. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Felipe Saruma a pregunta sobre Andrea Valdiri?

Al escuchar la interrogante, Saruma reaccionó incómodo y uno de los panelistas afirmó que dicha pregunta no sería respondida por el creador de contenido, porque su vida sentimental no era el tema de conversación.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Cantante de música popular reveló por qué no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Sin embargo, Felipe mencionó que más allá de que no se iba a contestar por hacer parte de su vida sentimental, era un tema que no se debía tocar debido a que hacen parte de su privacidad y la de su expareja.