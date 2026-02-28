La actitud y los porcentajes de Alexa Torrex fueron tema de conversación entre Campanita, Juanda Caribe y Juan Palau. En el caso del comediante, expresó que Alexa se está volviendo “intocable”.

¿Juanda Caribe y Juan Palau creen que Alexa Torrex se está volviendo intocable en La casa de los famosos?

Juanda, Campanita y Palau charlaron en el gimnasio de La casa de los famosos Colombia y lanzaron varias percepciones que tienen de la integrante del equipo Tormenta.

“Están crecidos… ‘somos la m*nda porque tenemos el porcentaje…’ y el que no maneja eso se lo lleva. Yo he visto barcos grandes hundirse”, dijo Juanda.

Seguidamente, Palau expresó que “ella está jugando un juego que, de cierta manera, es hacerse la víctima, echándose la casa encima. El discurso de ella es ‘todos contra mí’ y nosotros no podemos darle el gusto de seguirle las peleas”.

“Yo me imagino que se está dando cuenta de que se le está subiendo el porcentaje a la cabeza… ahora soy intocable, ahora hago lo que quiera”, opinó Juanda de la percepción que actualmente le genera Alexa.

Frente a los cuestionamientos de Juanda y Palau, Campanita solo habló para decir que en definitiva es Colombia la que decide el destino de los participantes de la casa más famosa de todas.

De esta manera, quedó claro que Juanda y Palau no están nada tranquilos con la actitud de Alexa, pero como lo dijo el propio barranquillero, también cree que ella no debería confiarse.

¿Cómo empezaron los roces entre Alexa Torrex y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

La rivalidad entre Juanda y Alexa Torrex está en el aire, aunque todo empeoró cuando se confrontaron en plena gala. Algo que dijo Caribe molestó mucho a Alexa, pero el costeño se defendió y exigió una revisión exhaustiva, tratando de aclarar el malentendido.

La situación fue superada por ambos, pero eso no quiere decir que sus diferencias estén totalmente olvidadas. A juzgar por las palabras de Juanda, no confía en Alexa y siente que se está volviendo “intocable”.

El prometido de Alexa Torrex entró a La casa de los famosos y lanzó duras palabras contra Juanda. Fotos: RCN

¿Lady Noriega pasó los límites con Alexa Torrex en La casa de los famosos?

Alexa Torrex ha sido de las más participantes que más ha causado revuelo en La casa de los famosos. La creadora de contenido ha tenido roces con varios participantes, recientemente, con Lady Noriega.

Lady y Alexa se cruzaron por uno de los pasillos de La casa tras una discusión, pero esta última afirmó que Lady la había tocado. Ese hecho generó mucho revuelo, pues la actriz podría haber roto una de las reglas, sin embargo, hasta ahora tampoco ha habido pronunciamiento oficial por parte de El Jefe.

Además de lo anterior, la cucuteña rompió en llanto luego de un cruce de palabras con Mariana Zapata.

Juan Palau entró a la habitación Tormenta y quiso hablar con sus compañeros sobre el ambiente pesado que ha percibido últimamente en el grupo, criticando la actitud que han tenido en algunas actividades.

Alexa Torrex rompió en llanto tras un cruce de palabras con Mariana Zapata y Juan Palau. (Foto: Canal RCN)

Las palabras de Palau hicieron que Alexa se sintiera directamente aludida. Entre lágrimas, le respondió que no necesitaba pedir permiso para llorar ni para sentirse mal. Palau aclaró que hablaba en general y que no todo giraba alrededor de ella, pero Alexa insistió en que sus comentarios eran indirectas hacia su comportamiento.

Ese comportamiento fue el que más adelante comentó Palau con Juanda y Campanita, y al respecto siente que no debería darle importancia, ni tampoco pretende “seguirle” las pe*eas a ella.