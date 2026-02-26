Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Selena Gómez se divorcia? La actriz rompió el silencio tras polémicas

Un video viral de Benny Blanco desató críticas en redes y pedidos de divorcio hacia Selena Gómez. La actriz reaccionó públicamente y dejó clara su postura.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Piden el divorcio de Selena Gómez tras video viral de Benny Blanco
Piden el divorcio de Selena Gómez tras video viral de Benny Blanco. (Foto IA) (Foto Emma McIntyre / AFP)

Una nueva polémica rodea a Selena Gomez, luego de que en redes sociales comenzaran a circular mensajes pidiéndole que se divorciara de su esposo.

Todo surgió tras la viralización de un video que desató una ola de comentarios y críticas hacia su pareja.

Aunque la actriz y cantante no suele responder a cada controversia, esta vez decidió pronunciarse de una manera clara y directa.

Selena Gómez enfrenta ola de críticas contra su esposo
Selena Gómez enfrenta ola de críticas contra su esposo. (Foto Frazer Harrison / AFP)

¿Por qué le piden a Selena Gómez divorciarse?

El revuelo comenzó después de que Benny Blanco lanzara su nuevo podcast titulado Friends Keep Secrets. Un fragmento del programa se volvió viral rápidamente, pero no precisamente por su contenido musical.

En el clip, varios usuarios señalaron comportamientos que calificaron como desagradables. Las imágenes mostraban detalles que muchos consideraron poco higiénicos, lo que provocó una avalancha de reacciones en plataformas digitales.

No es la primera vez que Blanco genera debate por comentarios relacionados con sus rutinas personales, ya que en el pasado había hablado abiertamente sobre sus hábitos de cuidado diario, despertando opiniones divididas.

Tras la difusión del video, algunos seguidores de Selena expresaron sorpresa e incluso indignación, cuestionando su relación y pidiéndole que reconsiderara su matrimonio. Los mensajes se multiplicaron rápidamente, convirtiendo el tema en tendencia.

“No puedo creer que Selena esté casada con este hombre”, “Selena bajó de nivel con su pareja”, “Selena Gómez merece mucho más que Benny Blanco”, “No entiendo por qué Selena Gómez está con él”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.

¿Qué respondió Selena Gómez ante las críticas a su esposo?

Lejos de guardar silencio, Selena optó por responder con un gesto público. La artista, que contrajo matrimonio con Benny Blanco el 27 de septiembre de 2025, compartió un video junto a él en el que aparece dándole un beso en la mejilla.

Acompañó la publicación con un mensaje afectuoso en el que aseguró que cada día se enamora más de su esposo. Con ese gesto, dejó claro que las críticas no afectan su relación y que su postura es de apoyo total hacia su pareja.

Su respuesta fue interpretada por muchos como una manera de frenar los rumores de separación. Mientras algunos usuarios continúan debatiendo en redes, Selena parece enfocada en su vida personal y en defender su historia de amor frente al escrutinio público.

Selena Gómez compartió un video junto a su esposo para detener rumores de divorcio
Selena Gómez compartió un video junto a su esposo para detener rumores de divorcio. (Foto Elsa / AFP)
