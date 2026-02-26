Este 2026 ha venido con una gran variedad de cambios en la ciudad de Bogotá, en especial, en el sector económico. Con base en esto, varios internautas se han preguntado acerca del costo de los arriendos tras variaciones en el salario mínimo.

Por esta razón, te contamos con detalle según el reciente informe que compartió metro cuadrado acerca de cuáles son los barrios más económicos para vivir en la ciudad en el presente año.

¿Cuáles son los barrios más económicos para vivir en Bogotá este 2026?

Cabe destacar que miles de ciudadanos se han preguntado acerca de cuáles son los sectores más favorables para vivir, teniendo en cuenta, que no deban pagar un alto costo.

Lista de barrios más económicos para vivir en Bogotá en 2026. | Fotos: Freepik

Según un reciente informe compartido por el portal Metro Cuadrado, el cual es especializado en contar todos los detalles actualizados del sector inmobiliario en Colombia.

De este modo, te compartimos un listado de los barrios más económicos para vivir en Bogotá, según Metro Cuadrado:

Bosa, San José: según el reciente informe compartido por Metro Cuadrado, se estima que uno de los sectores más económicos para vivir en la ciudad es este sector, pues, los arriendos oscilan entre $800.000 a $1.100.000, pesos colombianos, al mes.

según el reciente informe compartido por Metro Cuadrado, se estima que uno de los sectores más económicos para vivir en la ciudad es este sector, pues, los arriendos oscilan entre pesos colombianos, al mes. El Perdomo: en la localidad de Ciudad Bolívar, uno de los barrios más económicos es El Perdono, en el que miles de ciudadanos se mudan allí por el precio de sus arriendos, los cuales están entre $6.000.000 a $1.200.000 COP.

en la localidad de Ciudad Bolívar, uno de los barrios más económicos es El Perdono, en el que miles de ciudadanos se mudan allí por el precio de sus arriendos, los cuales están entre Diana Turbay: en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el barrio Diana Turbay se ha destacado por el precio de sus arriendos, los cuales están entre $800.000 a $900.000.

en la localidad de Rafael Uribe Uribe, el barrio Diana Turbay se ha destacado por el precio de sus arriendos, los cuales están entre $800.000 a $900.000. La Estanzuela : en el centro de Bogotá, otro de los barrios más económicos es la Estanzuela, en el que a muchas personas les gusta por ser un punto central. El precio de los arriendos puede varias hasta $1.2000.000 COP.

: en el centro de Bogotá, otro de los barrios más económicos es la Estanzuela, en el que a muchas personas les gusta por ser un punto central. El precio de los arriendos puede varias hasta León XIII: en el municipio de Soacha, uno de los más cercanos a Bogotá, el barrio León XIII se ha destacado por ser uno de los más económicos, en especial, al favorecer a las personas que residen aquí. El precio puede oscilar hasta los $950.000.

en el municipio de Soacha, uno de los más cercanos a Bogotá, el barrio León XIII se ha destacado por ser uno de los más económicos, en especial, al favorecer a las personas que residen aquí. El precio puede oscilar hasta los Alquería la fragua: en la localidad de Kenndy, el barrio alquería la fragua, se ha destacado por ser uno de los más económicos, pues, favorece a las personas que buscan pagar un bajo precio de arriendo, los cuales, pueden oscilar entre $1.100.000 COP.

Esto se debe tener en cuenta al momento de alquilar en arriendo. | Foto: Freepik

¿Qué se debe tener en cuenta al momento de tener alquilar un inmueble en arriendo?

Según lo reporta la Ley 820 de 2002, las personas deben seguir una serie de normativas al momento de obtener un inmueble en arriendo.

Por esta razón, te contamos algunos puntos clave que debes tener en cuenta al momento de alquilar un inmueble en arriendo:

