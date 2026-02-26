Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la televisión! Muere el hijo de famosa estrella de televisión a los 23 años

El hijo de una reconocida estrella del reality estadounidense falleció en Utah. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte.

Muere el hijo de famosa estrella de televisión a los 23 años
Muere el hijo de famosa estrella de televisión a los 23 años.

Una lamentable noticia sacude al mundo del entretenimiento. El hijo de una conocida figura de la televisión estadounidense murió esta semana en Utah, según confirmaron sus familiares a medios locales. La información ha generado conmoción entre seguidores del reality al que pertenece su madre.

La familia expresó su dolor a través de un breve mensaje en el que señalaron que, aunque atraviesan un momento devastador, encuentran consuelo en su fe y agradecen las oraciones y muestras de apoyo recibidas.

¿Quién es el hijo de la reconocida estrella de televisión que falleció?

Se trata de Robert Cosby Jr., hijo de Mary Cosby, integrante del programa The Real Housewives of Salt Lake City. El joven tenía 23 años.

A lo largo de varias temporadas del reality hizo apariciones esporádicas. En una de las más comentadas, durante la cuarta temporada, se abordó la sorpresa que se llevó su madre al enterarse de que Robert se había casado en secreto en 2022 en un tribunal de Utah con Alexiana Smokoff.

En los últimos años también enfrentó dificultades personales que fueron expuestas parcialmente en el programa, incluyendo señalamientos sobre presuntos problemas de consumo.

Robert Cosby Jr, hijo de Mary Cosby, falleció a los 23 años
Robert Cosby Jr, hijo de Mary Cosby, falleció a los 23 años.

¿Quién es Mary Cosby, estrella de televisión?

Mary Cosby es una empresaria y líder religiosa que se dio a conocer internacionalmente por su participación en The Real Housewives of Salt Lake City, franquicia del universo Housewives de Bravo. Su personalidad directa y sus controversias la convirtieron en una de las figuras más comentadas del elenco.

Dentro del reality, parte de su historia giró en torno a la relación con su hijo y los desafíos familiares que atravesaban.

¿Cuál fue la causa de muerte de Robert Cosby Jr?

De acuerdo con reportes policiales, las autoridades acudieron el lunes por la noche a un llamado por una emergencia médica relacionada con un hombre de 23 años. Al llegar al lugar, la situación pasó a ser tratada como una investigación por fallecimiento.

Aunque oficialmente no se ha confirmado la causa, medios estadounidenses señalaron que la policía respondió inicialmente ante una posible sobred0sis. Por ahora, las autoridades continúan con las averiguaciones correspondientes.

La noticia se produce pocos meses después de que la esposa de Robert solicitara el divorcio. El joven también había enfrentado problemas legales recientes, incluyendo arrestos previos relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol y otros cargos.

Su muerte ha generado mensajes de condolencias dirigidos a su familia en este difícil momento.

Mary Cosby confirmó la noticia del fallecimiento de su hijo y agradeció por las oraciones.
Mary Cosby confirmó la noticia del fallecimiento de su hijo y agradeció por las oraciones.
