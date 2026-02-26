Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ilenia Antonini reveló la romántica forma en la que Roberto Cortés le pidió la mano; así fue el momento

Ilenia Antonini compartió la felicidad y el instante que selló su unión con Roberto Cortés con la complicidad de su madre Morella.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ilenia Antonini anunció que se casa.
Ilenia Antonini anunció que se casa con Roberto Cortés. (Foto Canal RCN)

La reconocida actriz Ilenia Antonini anunció su boda con Roberto Cortés y reveló el emotivo momento donde le proponen matrimonio.

Ilenia Antonini reveló el momento.
Ilenia Antonini reveló el momento en el que le pidieron matrimonio. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Ilenia Antonini?

Mediante sus historias de Instagram, Ilenia compartió el video grabado por su mamá Morella. En el clip se ve a Roberto ponerse de rodillas con el mar y la playa de fondo, pidiéndole a Ilenia que sea su esposa.

La actriz no oculta su sorpresa y emoción por la situación y acepta sin pensarlo mucho. La pareja cierra el video dándose un amoroso beso y contemplando el anillo.

Ilenia y Roberto dieron esta noticia por medio de unas elaboradas fotografías en sus redes sociales. Las imágenes causaron revuelo de inmediato en el mundo del entretenimiento.

Ilenia da a conocer su unión tan solo unos días después de que su amiga y colega Essined Aponte, con quien compartió set en La hija del mariachi, también revelara que se va a casar con el actor Emmanuel Esparza.

Incluso Essined le comentó la publicación a Ilenia dándole la bienvenida al club de las mujeres comprometidas.

¿Cuándo y dónde será la boda de Ilenia Antonini y Roberto Cortés?

Los actores no dieron más detalles sobre el lugar y la fecha del encuentro, pero ya sus seguidores están a la expectativa de saber cómo será la ceremonia.

La noticia no solo ha generado alegría entre sus seguidores, sino que también se suma a una ola de matrimonios en el mundo artístico colombiano.

El pasado 22 de febrero, Jhonny Rivera celebró su matrimonio con Jenny López en una multitudinaria ceremonia que reunió a más de 300 invitados.

Ilenia inicia así una nueva etapa personal mientras continúa creciendo en su carrera profesional.

La actriz ha demostrado versatilidad en cada proyecto, sumando personajes y participaciones importantes como su interpretación de Florencia en Ana de Nadie o su paso por MasterChef Celebrity, donde conquistó al público con su carisma.

Ahora queda esperar a qué nuevos proyectos se suma y en qué producciones la veremos brillar, contando nuevas historias con sus actuaciones y consolidando aún más su lugar en el mundo audiovisual.

Ilenia Antonini actuó en Ana de nadie.
Ilenia Antonini actuó en Ana de nadie y La hija del mariachi. (Foto Canal RCN)
