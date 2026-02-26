Rauw Alejandro rompe el silencio tras polémica con Cazzu y Christian Nodal

Una frase incluida en una reciente colaboración musical desató una tormenta inesperada en redes sociales.

Lo que parecía solo otra canción urbana terminó convirtiéndose en tema de debate entre fandoms y artistas, luego de que una referencia a Christian Nodal generara incomodidad en Cazzu.

El tema, interpretado por Rauw Alejandro junto a Jhayco, incluye una línea que menciona al cantante mexicano, lo que fue interpretado por muchos como una alusión directa a la polémica sentimental que rodea a Nodal y a su expareja. La reacción no tardó en llegar.

¿Qué dijo Rauw Alejandro sobre la crítica de Cazzu?

Ante la creciente conversación digital, Rauw Alejandro decidió pronunciarse a través de su cuenta en X. En un mensaje extenso y dividido en varios puntos, dejó clara su postura.

Rauw Alejandro aclara el escándalo tras molestia de Cazzu. (Foto Arturo Holmes / AFP)

El artista aseguró que no ha hablado mal de Cazzu y que, aunque no mantienen cercanía desde hace años, guarda buenos recuerdos de ella y de su entorno. Además, explicó que la canción pertenece a un proyecto encabezado por Tainy y que la frase que generó controversia no fue escrita por él.

Rauw también subrayó que, dentro del contexto del tema, no interpretó la línea como una falta de respeto hacia nadie. Sin embargo, reconoció que cada persona puede percibirla de manera distinta y expresó respeto si alguien se sintió incómodo.

“Sobre “la barra”… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta”, escribió.

En su mensaje, pidió a medios y seguidores no sacar de contexto la situación ni fomentar enfrentamientos innecesarios. Insistió en que no existe conflicto personal y que su intención es centrarse en la música y el trabajo.

“A los medios y a (algunos fandoms): No saquen esto de contexto tratando de crear un conflicto entre personas. Estamos empezando el año se que quieren acción. Pero aquí no hay pelea, no hay mala vibra. Hay música, hay trabajo, y hay unión”, finalizó.

¿Por qué Cazzu se molestó por la letra?

Por su parte, Cazzu manifestó su descontento al hablar sobre la falta de empatía dentro del género urbano, especialmente viniendo de personas que consideraba cercanas. Aunque no mencionó nombres directamente, su reacción fue interpretada como una respuesta a la canción.

La artista atraviesa un momento legal complejo con Christian Nodal, padre de su hija Inti. Según expresó, su molestia estaría relacionada principalmente con la situación que vive su hija y no con asuntos personales hacia ella.